“Perchè solo dopo 5 mesi esce questa cosa?”: altra sciagura ad Amici | Bufera senza precedenti

Amici di Maria De Filippi ancora nell’occhio del ciclone. Dopo lo scandalo di Capodanno cosa altro è successo?

Non c’è pace quest’anno nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Negli ultimi giorni non si parla di altro che di quanto successo a Capodanno, anche se ancora non c’è nessuna certezza.

Sappiamo solo che alcuni studenti si sono macchiati di “fatti gravissimi” a Capodanno che hanno portato all’eliminazione di Tommy Dali e a quella, dopo la sfida diretta, di Valeria. Le voci parlano di uso improprio di noce moscata, che alcuni ragazzi avrebbero utilizzato per usufruire di effetti allucinogeni. I ragazzi in questione oltre i due già citati sono Wax, NDG, Samu e Maddalena che sono stati isolati dagli altri.

Amici: la bufera

A isolamento finito, i quattro colpevoli sono tornati in casetta e hanno affrontato uno schieramento di tutti gli altri che li hanno accolti cercando di mettere in chiaro alcune cose. A cominciare da Ramon, che ha cercato di riassumere quanto concordato con gli altri: “E’ stato difficile per tutti, anche per voi, ma è stato naturale compattarci in un gruppo sereno. Abbiamo caratteri diversi, purtroppo non tutti possono reagire in modo forte, né capire quando rispondere e quando invece stare zitti e soffrire. In questa settimana si è accesa una luce a tutti quanti ed eravamo veramente tranquilli “.

Insomma il ragazzo ha lasciato intendere che il gruppo dei colpevoli avesse atteggiamenti tracotanti verso gli altri. A sostenerlo c’è Gianmarco che sostiene: “E’ stato bello vedere di nuovo alcune persone serene, vedere gli animi riaccesi. Con voi facevamo molta fatica a dormire la sera, non me l’aspetto da persone che sanno a che ora ci svegliamo la mattina. Tutti noi vogliamo mantenere questa situazione perché stiamo bene. Non vogliamo obbligarvi a entrare in questa situazione, se non volete, ma per noi è la soluzione migliore“.

Megan sottolinea che a capitanare fossero Wax e Tommy “voi siete andati dietro e li avete assecondati. Alcune persone avevano paura a parlare o esporsi, in questo giorni erano più tranquille nel dire quello che pensavano”.

Le reazioni

I 4 ragazzi si scusano ma Wax decide di separarsi da tutti per non influenzare più nessuno in maniera negativa. Ramon non è d’accordo e gli fa notare: “Rovineresti comunque l’atmosfera che si è creata, perché sapremmo che sei chiuso da solo in camera. Noi ci preoccupiamo comunque per voi”. Così tutti si riuniscono con la promessa di cambiare.

Il video in rete ha raccolto diversi commenti, tra chi osserva “Wax e Tommy erano i bulletti e facevano i capibanda e lì dentro soprattutto i più piccoli ci stavano male” e un altro fa notare “La domanda è: perché solo dopo 5 mesi esce fuori questa cosa?”. Ma ora forse, finalmente le cose cambieranno.