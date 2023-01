Luca Onestini tocca Nikita proprio lì: scandalo al Grande Fratello Vip | Le immagini da censura

Continua a tenere banco la storia tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. I due si stanno riavvicinando? Il gesto di lui pare inequivocabile

Nella casa del Grande Fratello Vip la storia mai nata tra Nikita Pelizon e Luca Onestini continua a tenere banco e a dividere i pareri, anche tra i telespettatori e gli utenti del web che parteggiano per uno o per l’altra. Dopo un periodo di stretta vicinanza tra i due sono però iniziati i litigi che li hanno allontanati al punto da non rivolgersi quasi la parola.

La bella Nikita ha ammesso sin da subito di provare qualcosa per l’ex tronista, finché lui ha cercato di mettere un freno e lei lo ha accusato di averla illusa, ma Onestini le ha dato della visionaria finché le ha urlato di non considerarla proprio.

Parole dure, quelle di Onestini, che ha sostenuto: “A me non me ne frega niente di te, per me non esisti. Non è che ti odio ma non mi interessi. Una persona così io non voglio averci niente a che fare. Non mi va di parlarti perché ti inventi le cose […] Io provavo una amicizia e tu non l’hai rispettata ed anzi, dici che io sono preso da te. […] non ho più niente da dire né oggi né domani”.

Lo sfogo

Durante uno sfogo con Attilio Romita qualche giorno fa Luca ha confrontato la sua ex Ivana Mrazova con Nikita, che non ne è uscita benissimo: “Lei è una donna con la D maiuscola che rispetto, non queste pagliacciate qua. Ma come faccio a prendere sul serio Nikita che anche oggi, durante un gioco, mi ha fatto il dito medio? Durante le puntate quando mi insultano fa gli applausi. Ma per piacere! Si facesse una vita! Sta ancora a rosicare? Ma sono passati due mesi”.

Mentre dal canto suo la ragazza, che aveva solo chiesto di rimanere amici, lamenta il fatto che sembra che lui voglia metterle la Casa contro, isolarla. E sempre Romita, questa volta parlando con lei, ha osservato: “Io con te di Luca sto parlando adesso e quando parlo con Luca di calcio, televisione…se passano tre o quattro minuti dall’inizio della nostra chiacchierata alla fine arriviamo a Nikita. E allora io, non che voglia troncare l’argomento, mi chiedo: sta storia è finita o non è finita?”.

Luca Onestini tocca Nikita

Ma sembra che qualcosa possa cambiare e che Luca Onestini si stia riavvicinando a Nikita Pelizon. I due partecipando ad un gioco proposto dal Grande Fratello Vip hanno ricominciato a parlare, e non solo.

La bella Nikita, alla quale pare non sia ancora passata la cotta per l’ex tronista, ha confessato che il ragazzo l’avrebbe toccata in maniera inequivocabile: “Non riesco a dormire perché oggi mentre lavavo i piatti è venuto lì, mi guardava. Poi mi ha chiesto l’acqua per la tisana e nel momento in cui stavo prendendo il bollitore lui ha fatto lo stesso e quindi ha messo la mano sulla mia e io l’ho tolta subito”. Se ne parlerà nella prossima puntata?