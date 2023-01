Charlene di Monaco, la notizia ora è ufficiale: tutta la famiglia l’aveva tenuto segreto

Svelato un segreto circa la principessa consorte Charlene di Monaco, per lungo tempo lontana dalla famiglia a causa di problemi di salute

Ex nuotatrice e modella, principessa consorte di Alberto di Monaco II, Charlène Lynette Grimaldi è una Reale che si discosta un po’ dall’idea che abbiamo dei nobili, abituati come siamo a vederli sempre perfetti, azzimati ed eleganti. Qualche tempo fa la donna si è mostrata con un look molto rock composto da capelli rasati su un lato della testa, e qualche mese prima si è vista con un bel chiodo di pelle.

Ma dal 2021 la bionda Charlene sta combattendo con alcuni problemi di salute che l’hanno portata ad un periodo di lontananza dalla sua famiglia. A settembre di quell’anno infatti si ammala mentre si trova per alcuni impegni in Sudafrica, suo Paese d’origine, quando improvvisamente arriva la notizia del suo ricovero. Secondo quanto riportato all’epoca dal giornale tedesco Bild, a darne notizia è la cognata Chantell Wittstock che parla di un collasso in seguito ad un’infezione dovuta ad un intervento.

Intervento che Charlene stessa ha descritto così: “Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarmi; l’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi”.

Il ritorno a casa

Curare l’infezione di Charlene di Monaco ha richiesto diversi mesi, mesi in cui si sono rincorse chiacchiere che ad un certo punto hanno sostenuto che il matrimonio con Alberto, dal quale nel 2014 sono nati i gemelli Jacques e Gabriella, fosse in crisi. Per fortuna solo voci; a novembre rientra nel Principato ma solo per poco, deve infatti continuare le sue cure in una clinica in Svizzera per potersi riprendere dalla stanchezza.

Una fonte rivela alla stampa: “Non è stata in grado di mangiare cibi solidi per oltre sei mesi, poteva bere liquidi solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”. Ma come detto, diverse voci sostengono che i motivi del ricovero siano ben altri.

Charlene di Monaco: la verità

Se da un lato si parla dell’infezione di Charlene di Monaco, dall’altro alcuni media, come Frankfurter, svelano che la clinica in Svizzera in cui è stata ricoverata al ritorno, sarebbe “‘la clinica per la dipendenza e la salute mentale più personalizzata e discreta al mondo, con più di 15 medici e terapisti, ciascuno dedicato a un singolo cliente’. La clinica è quindi apparentemente specializzata in disturbi alimentari, terapie per le dipendenze e malattie mentali“.

Sembra che i suoi genitori siano giunti dal Sudafrica per stare vicini alla figlia, che è apparsa in alcuni eventi pubblici. Ma come affermano alcuni media francesi, la donna soffrirebbe di crisi di nervi che la porterebbero ad episodi di violenza verso se stessa e gli altri. Sarà vero?