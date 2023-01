Vincenzo Salemme, dalle risate all’Italiana alla tragedia che l’ha spezzato: ecco come sta oggi

Anche i comici piangono. Infatti, la vita sa essere dura con tutti quanti. Ecco il dramma che ha sconvolto la vita di Vincenzo Salemme e come sta oggi.

Per quanto riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo, spesso ci si dimentica che in realtà sono persone esattamente come le altre e come loro sono soggette a problemi e dolori nel corso della vita.

Infatti, le disgrazie succedono a tutti e non c’è modo di correre ai ripari quando le cose ci travolgono. Anche la vita di Vincenzo Salemme è stata sconvolta da un grande dolore.

L’attore ha esordito nel mondo del teatro quando era ancora giovanissimo, grazie a Eduardo De Filippo. Infatti, i due si sono conosciuti a Roma, dove lui si era trasferito per studiare Lettere all’università.

L’incontro è stato estremamente proficuo, infatti ha iniziato a recitare nella sua compagnia teatrale, lavorando anche al fianco di Monica Vitti. Da quel momento inizia a costruire una bellissima carriera che lo vedrà vestire non solo i panni di attore ma anche di sceneggiatore e regista sia di film che di spettacoli teatrali.

Vincenzo Salemme: la tragedia che ha spezzato il comico napoletano

Vincenzo Salemme è una persona molto riservata per quanto riguarda il suo privato. Infatti, non si conoscono molte cose su di lui e sulla sua famiglia. Qualche anno fa la sua vita è stata letteralmente segnata dalla tragedia. Lui e la sua ex compagna Valeria Esposito hanno vissuto una cosa che gli ha cambiato la vita per sempre. Il loro è stato davvero un grandissimo amore. Per questo motivo, quando è finiti il dolore è stato immenso, nessuno si aspettava che sarebbe davvero successo.

La miccia che ha fatto scoppiare la coppia sembra essere stato il dolore per il figlio mai nato. Alcuni anni fa hanno provato con tutte le loro forze ad avere un bambino. Tuttavia, la donna ha perso prima della nascita. Non sono riusciti ad affrontare insieme l’accaduto e così hanno finito per allontanarsi gradualmente. A quel punto anche le loro strade professionali si sono separate. Lui ha continuato con la sua carriera di attore e regista mentre lei è tornata a lavorare come manager.

Questo toccante episodio è stato rivelato dall’attore napoletano solo negli ultimi tempi, quando la sofferenza per quanto accaduto è stata completamente assorbita ed elaborata. Ora sembra essere tornato sereno e si sta godendo il successo professionale ottenuto dopo tanti anni di sacrifici per la sua carriera.