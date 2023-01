Christian De Sica, la maledetta malattia: “ha colpito anche me…”

Nonostante l’apparenza, la vita di Christian De Sica non è stata facile. Il racconto della malattia.

Tra i comici del mondo del cinema, Christian De Sica è sicuramente il più conosciuto e apprezzato. La sua carriera è iniziata prestissimo, grazie alla spinta di suo padre, Vittoria Gassman. Infatti, la mela non cade mai troppo lontana dall’albero e anche Christian era desideroso di lasciare la sua impronta nel cinema italiano.

La sua storia cinematografica inizia negli anni 70, con piccole parti in film abbastanza leggeri. La grande popolarità però inizia ufficialmente negli anni ’90, quando comincia a recitare e ideare quelli che sarebbero passati alla storia come cinepanettoni.

Il successo di quel format è stato grandissimo, tanto da essere diventati una vera e propria tradizione natalizia. Di quel periodo è anche il sodalizio artistico con Massimo Boldi. La strana coppia ha fatto tantissimi film insieme, scalando le classifiche, fino a che non hanno deciso di separarsi a causa di un litigio.

Tuttavia, da qualche tempo sono tornati a lavorare insieme, dopo un lungo periodo di film in solitaria. Ora Christian De Sica parla della malattia che lo ha colpito qualche anno fa.

La maledetta malattia nella vita di Christian De Sica

Christian De Sica ha dedicato tutta la sua vita a far ridere gli altri con una grandissima generosità. Eppure anche la sua vita non è stata di certo facile, come quella di tutti i comici più famosi. Di recente, l’uomo ha raccontato che anche nella sua vita è entrata la malattia e ha vissuto un periodo di grande sconforto.

L’uomo infatti ha preso il Covid 19. Nel corso di un intervista per il Messaggero ha raccontato: “Il maledetto Covid-19 ha colpito anche me […] Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa”. Per questo motivo, in seguito ci ha tenuto molto a sensibilizzare gli altri su questa malattia e ha invitato tutti a vaccinarsi.

Tuttavia, il comico romano ha avuto anche un altro terribile problema all’occhio. Infatti, come lui stesso ha detto: “Quando nel 2000 mi è arrivato un petardo nell’ occhio mi è parso di morire, ho avuto nove interventi: il distacco della retina, un nodo di plastica nel cavo oculare, il taglio del trigemino, non avevo più il canale lacrimale, e tutto era soltanto una sofferenza inenarrabile. Ma sa proprio allora che mi è successo? Che mentre mi somministravano la morfina per operarmi, ho provato un gran piacere muovendo i piedi sulla lettiga, una sensazione quasi di orgasmo. Strana, la vita, eh?”. Fortunatamente dopo 9 operazioni è riuscito a salvare il suo occhio.