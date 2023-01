Aurora Ramazzotti, “ricoverata d’urgenza, attaccata a tubi e flebo”: scoppia il caso mediatico | Critica enorme

Scoppia il caso mediatico che coinvolge direttamente Aurora Ramazzotti. Infatti, i giornali riportano; “ricoverata d’urgenza, attaccata a tubi e flebo”. La ragazza va su tutte le furie e commenta in questo modo.

Aurora Ramazzotti è una content creator e influencer molto apprezzata e seguita sui social network. In questo modo, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è riuscita a ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo.

Ama condividere la sua quotidianità con i follower. In particolare, negli ultimi tempi ha fatto vedere a tutti i vari momenti della gravidanza, per normalizzare alcune cose che per molti sono dei veri e propri tabù.

Invece, la ragazza ha preferito mostrare come alcuni cambiamenti del corpo siano perfettamente naturali e quanto la gravidanza sia un periodo faticoso per il corpo.

Di recente, ha utilizzato la sua pagina Instagram anche per sfogarsi in merito a un accaduto molto grave.

Aurora Ramazzotti e il ricovero d’urgenza in ospedale: la furia della ragazza

Dopo la circolazione della notizia che vede come protagonista Aurora Ramazzotti e il suo ricovero d’urgenza in ospedale con tanto di tubi e flebo, è scoppiato il caso mediatico. La ragazza figlia del cantante è intervenuta personalmente nella vicenda con un lungo sfogo, a causa di alcune notizie false diffuse sul suo conto. Infatti, sui social network, la conduttrice ha riportato alcuni titoli di giornale che riprendevano l’accaduto.

È partita da un titolo sensazionalistico che recitava: “Aurora Ramazzotti ricoverata d’urgenza e attaccata a tubi e flebo: la notizia che nessuno voleva leggere”. Dopo aver letto questo articolo, la figlia di Michelle Hunziker si è arrabbiata tantissimo. Inoltre, poche ore dopo è stato condiviso un altro articolo il cui il suo volto era stato sovrapposto allo sfondo di una camera d’ospedale. Per questo motivo, ha deciso di parlare su Instagram della gravità della cosa e della sua rabbia in merito a quanto accaduto. Infatti, si tratta di una fake news, diffusa per ottenere qualche click. La ragazza non ha avuto nessun problema di salute e non è stata mai ricoverata in ospedale, figuriamoci sottoposta a trattamenti con flebo e tubi.

La notizia che è stata diffusa non è recente, ma risale a tantissimi anni fa, quando la giovane Aurora era ancora un’adolescente. Infatti, in un periodo di grande sofferenza per lei, ha bevuto talmente tanto durante una festa da richiedere un intervento d’urgenza. Fu infatti portata in ospedale per evitare il rischio di un coma etilico e curata in modo che potesse riprendersi il prima possibile. Questo episodio venne rivelato proprio dalla madre, una volta che l’intera faccenda si era risolta