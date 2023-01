Antonino Spinalbese, finalmente rivela la verità: “Scappavo di casa perchè…” | Ecco perchè si è lasciato con lei

Antonino Spinalbese e la rivelazione che lascia di stucco i fan e il pubblico: tutta la verità sulla fine della relazione con lei

Uno dei concorrenti tra i più ambiti del noto programma condotto da Alfonso Signorini è lui, Antonino Spinalbese. Oggi, il giovane sta facendo il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, ma in molti lo conoscono per essere stata la precedente fiamma della showgirl argentina Belen Rodriguez con cui ha avuto una splendida bimba dagli occhi blu, Luna Marie. L’uomo di recente ha fatto una rivelazione sulla fine della relazione che ha lasciato di stucco il pubblico e i fan del ragazzo.

Il giovane Antonino, prima di entrare nel mondo dello spettacolo, desiderio espresso sin da quando era ragazzino, lavorava nel noto parrucchiere Aldo Coppola a Milano e curava i look di molti personaggi famosi. Questo lo ha portato ad instaurare un rapporto di amicizia con qualcuno di loro e ad essere invitato ad eventi e feste private. Oltre il suo lavoro, il giovane Antonino ha una grande passione: quella per la fotografia. Infatti, molti dei suoi scatti è possibile visionarli sul suo profilo Instagram, cui la maggior parte sono in bianco e nero.

L’uomo è stato legato alla bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez, dopo l’ennesima rottura con il suo attuale marito Stefano De Martino. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore che ha portato alla nascita della meravigliosa bambina che li unisce: la piccola Luna Marie, cui il papà tiene moltissimo e lo ha fatto presente in molte puntate del reality a cui oggi prende parte.

Oggi, è uno tra i concorrenti più ambiti di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022, condotta da Alfonso Signorini. Dopo alcuni accertamenti per problemi di salute è rientrato nella casa e ha fatto una rivelazione circa la rottura con la sua ex compagna che lo ha reso noto al mondo dello spettacolo.

Antonino Spinalbese e la rivelazione inedita

Durante la sua permeneneza nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è ritrovato spesso a parlare nella casa con i suoi compagni di viaggio, della sua relazione con la showgirl argentina, svelando alcuni retroscena inediti anche sulla rottura del loro rapporto.

L’uomo ha raccontato dei continui litigi che spesso c’erano tra di loro per alcuni motivi rivelati dallo stesso che ha affermato: “C’erano i fotografi, i negozi e il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così”.

Queste dichiarazioni fatte in confidenza a Charlie Gnocchi non sono passate inosservate alla regia che ha deciso di censurare.