Veronica Gentili, non immaginerete mai chi è la mamma: è più famosa di lei

Vi siete mai chiesti chi è la mamma di Veronica Gentili? Una donna molto colta e molto più famosa di lei: ecco di chi si tratta

Una delle donne tra le più competenti del mondo dello spettacolo, che soprattutto ha assaporato prima l’ambito della recitazione e successivamente quello del giornalismo e della conduzione è proprio lei, Veronica Gentili. Le sue passioni sono molteplici e tra queste possiamo trovare quella per la scrittura, letteratura, politica e anche sport. La donna ha sempre mostrato il suo carattere forte e deciso ed è diventata popolare per aver tenuto testa a Vittorio Sgarbi nella trasmissione Dalla vostra parte. In molti si chiedono chi è la mamma della giornalista?

Classe 1983, Veronica Gentili nasce a Roma e nel 2006 dedica parte dei suoi studi al mondo della recitazione diplomandosi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dal quale intraprende la strada della recitazione, del piccolo e del grande schermo. Il suo temperamento si fa notare in alcuni dei programmi televisivi di successo come Radio 24, Coffe Break, Stasera Italia e L’aria che tira.

Ospite nel 2013 nella trasmissione Piazza Pulita, ha recitato un monologo sulla politica, attirando su di sé molti conduttori che l’hanno voluta fortemente come commentatrice politica. Lavora come giornalista presso Il Fatto quotidiano ed è anche il volto della trasmissione Controcorrente.

In molti ricorderanno la famosa lite con Vittorio Sgarbi nella trasmissione Dalla Vostra parte, come già accennato, dove proprio l’uomo l’ha apostrofò con il nomignolo “quella”. La giornalista lo ha invitato a rivolgersi così utilizzando “quella” a sua sorella. Il video della lite è presente e consultabile sul web. In molti curiosi vogliono sapere chi è la mamma della giornalista più ambita e diretta del mondo dello spettacolo? Scopriamolo insieme.

Chi è la mamma di Veronica Gentili?

La bella Veronica Gentili è dotata di un grandissima carisma e di una professionalità indiscussa davanti alle telecamere. Ma in molti sono sempre stati curiosi di scoprire chi è la mamma di Veronica Gentili, una donna colta da cui la ragazza ha ereditato molto: si tratta proprio della pittrice Netta Vespignani.

La madre era famosa anche come mercante d’arte e ha scritto tantissimi libri sull’Espressionismo Barocco, frequentando nel suo salotto personaggi di un certo calibro culturale come Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini.

La donna è scomparsa nel 2021, nel periodo del pieno del Covid-19 e quindi non è stato possibile salutarla nel migliore dei modi. Nonostante ciò, però, Veronica ha scritto un messaggio davvero struggente per dire addio ad una persona che porterà sempre nel suo cuore.