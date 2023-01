Ricordate Paola Massari, la storica ex moglie di Claudio Baglioni? Ecco oggi com’è diventata

Claudio Baglioni ha avut un ex moglie bellissima ma oggi irriconoscibile, è completamente diversa: ecco di chi si tratta

Ci sono cantanti che hnno fatto la storia della musica italiana e oggi continuano ad essere dei punti di riferimento della storia della musicale in tutto il mondo. Uno di questi è proprio Claudio Baglioni; l’uomo ha reso meravigliosa la discografia italiana con le sue colonne sonore d’amore per innumerevoli coppie, tra queste possiamo ricordare Mille giorni di te e di me, Strada facendo, Avrai, E tu, Tu come stai e Amore Bello. In molti ricordano la storia d’amore avuta con la bella Paola Massari e ci si chiede come è stata la sua trasformazione nel tempo.

Claudio Baglioni rappresenta uno degli artisti tra i più apprezzati del panorama artistico italiano di tutti i tempi, tanto che ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo anche una serie di premi e riconoscimenti di calibro fra cui i Il premio Lunezia per il valore musical-letterario dell’album Sono io – L’uomo della storia accanto e per il brano Mille giorni di te e di me. Baglioni, nasce a Roma nel quartiere Centocelle che ha sempre valorizzato e che si può dire lo ha valorizzato, in quanto all’inizio della sua carriera si è aggiudicato la vittoria con il brano I tuoi anni più belli di Iva Zanicchi e Gene Pitney.

Per approfondire la sua grande passione per la musica, comincia a studiare da autodidatta la chitarra, cantando e imitando i pezzi di Fabrizio De Andrè. Dopo la conosce nel 1968 con Antonio Coggio, tutto cambia improvvisamente e in maniere positiva. Proprio quest’ultimo ci tenne a raccontare quanto accaduto: “Me lo presentò un collaboratore di Teddy Reno, che l’aveva notato al loro Festival degli sconosciuti; Claudio cantò Georgia on My Mind di Ray Charles, al pianoforte. Come cantante prometteva molto, aveva modulazioni particolari”.

Claudio Baglioni per anni è stato legato alla bella Paola Massari. In molti si chiedono come è diventata la donna che ha rubato il cuore al cantautore più importante d’Italia.

Chi è Paola Massari e come è cambiata nel tempo?

Per molti anni, il bel Claudio Baglioni è stato legato a Paola Massari, la ragazza che a soli sedici anni rubò il cuore al cantautore. I due si conobbero nel 1971 e si sposarono in gran segreto. Una storia d’amore bella quanto le sue canzoni che finì nel 2008. Nel tempo è completamente cambiata, e per molti risulta quasi irriconoscibile.

In molti sono venuti a sapere della loro separazione solamente nel 2008, anche se già nel 1994 la loro storia era terminata, quando l’uomo ebbe un flirt con Rossella Barattolo. E’ una donna estremamente riservata e svela poco di lei anche sul suo attuale profilo Instagram.

Nonostante i suoi 67 anni di età, risulta ancora una bellissima donna. Segue con costanza l’attività del figlio che, come il padre, ha deciso di entrare nel mondo della musica, con cui ha un bellissimo rapporto.