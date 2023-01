Tragedia Paolo Bonolis, non c’è più nulla da fare: È successo in queste ore | Non ce l’ha fatta

Paolo Bonolis sta vivendo una grandissima tragedia. Non c’è stato nulla da fare. Ecco quanto successo nel corso delle ultime ore

Paolo Bonolis è il conduttore Mediaset più amato e stimato dal pubblico del piccolo schermo. Infatti, ogni programma condotto dall’uomo diventa un grande successo ed è campione di share.

Grazie alla grandissima intelligenza e simpatia del conduttore, unito al sodalizio professionale con la moglie Sonia Bruganelli, è riuscito a creare dei format unici nel loro genere e a reinventare il modo di fare televisione.

I suoi programmi non sono sempre molto apprezzati. Infatti, c’è una parte di opinione pubblica che li considera televisione spazzatura.

Il conduttore nelle ultime ore è stato colpito da una tragedia: nessuno si aspettava che sarebbe successo proprio questo.

Paolo Bonolis costretto a dirgli addio per sempre: ecco cos’è accaduto

A novembre 2022, Poalo Bonolis aveva annunciato a tutti i suoi fan nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni che sarebbe tornato in primavera con uno degli show televisivi più amati dal suo pubblico. Stiamo parlando del longevo programma Ciao Darwin. Questo aveva resto tutti felici e gli spettatori non aspettavano altro che poter rivedere quel programma. Tuttavia, alla fine Mediaset ha deciso di cancellarlo dal suo palinsesto, cosa che ha generato moltissimo sconforto.

Il conduttore non ha dato nessuna spiegazione in merito questa decisione presa dalla rete Mediaset. Tuttavia, sul web si sono diffuse alcune voci. Sembra infatti che, rispetto a quanto rivelato da Davide Maggio, i dirigenti della rete privata abbiano deciso di far slittare il programma al prossimo autunno, senza tuttavia dare alcuna certezza dell’effettiva messa in onda. Questo perché il costo della sua realizzazione è troppo alto per il budget di spesa previsto per questa stagione televisiva. I vertici preferiscono investire in altri progetti decisamente più economici, in modo da massimizzare i loro profitti.

Questa informazione però non sembra del tutto accurata visto quanto detto dal presidente della rete un mese fa. Infatti, in chiusura dell’anno, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato pubblicamente di essere molto soddisfatto della crescita economica avuta da Mediaset nel corso di quell’anno. Infatti, i suoi investimenti editoriali e pubblicitari si erano rivelati proficui. Non è chiaro dunque quale sia il reale motivo dietro questa scelta del direttore. Infatti, Ciao Darwin ha sempre avuto degli ottimi risultati in termini di ascolti televisivi. Paolo Bonolis non ha rilasciato nessuna dichiarazione né un commento su quanto accaduto . Non resta che aspettare di capire cosa succederà.