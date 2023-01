Mediaset, la tragedia è devastante: il tumore se l’è portato via | Era ancora giovane

Mediaset e la tragedia devastante affrontata dall’azienda, in molti resteranno a bocca aperta: troppo giovane per lasciare la terra

Una delle aziende che rappresenta il secondo polo televisivo più importante in Italia è proprio l’Azienda Mediaset, il cui amministratore delegato è proprio Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin. Purtroppo, l’azienda ha dovuto affrontare un lutto davvero devastante che ha sconvolto il pubblico. Questo avvenimento riguarda la perdita di una componente del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Ogni giorno il format sopra citato ottiene un buonissimo indice di share e riguarda coloro che sono alla ricerca dell’amore e sperano di trovarlo nei tronisti/ste. Oggi la trasmissione, rispetto all’anno 2000, ha subito notevoli modifiche in quanto nel 2010 è stato aggiunto il trono over, composto da dame e cavalieri che con i loro racconti appassionano il pubblico ancora di più rispetto agli anni precedenti.

Un programma che, nel corso del tempo, è riuscito a formare coppie che hanno maturato a lungo la loro storia d’amore come Clarissa Marchese e Federico, Aldo e Alessia e moltissime altre che non sono riuscite a tenere viva la loro storia lontano dai riflettori; tra questi Giulia De Lellis e Andrea damante, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Luigi Matroianni e Irene.

Il programma è pensato per trasmettere felicità e serenità sia alle coppie che al pubblico, che ama vedere l’evolversi delle bellissime storie d’amore. Purtroppo, però, questa volta il pubblico si è trovato ad affrontare una notizia drammatica e sconvolgente che riguarda una tronista.

Il lutto che sconvolge Uomini e Donne

Una ex tronista che ha ricoperto il ruolo nel programma Uomini e Donne, Roberta Giusti, ha rivelato in una intervista rilasciata ai microfoni di Piùdonna di aver vissuto un dramma davvero molto doloroso e sofferente, dovuto alla scomparsa di suo padre.

Una notizia davvero sconvolgente che le ha cambiato completamente la vita. E’ stata lei stessa a parlarne del tumore maligno che ha colpito suo padre. Un dolore eccessivamente grande per la ragazza che, non sapendo come gestire il dolore, dovette dare la colpa dell’accaduto alla mamma.

Con il tempo, però, la ragazza è riuscita ad andare avanti. Purtroppo, la giovane si è trovata a dover dire addio alla sua colonna portante, a cui ha chiesto anche consigli circa la relazione con Samuele, corteggiatore conosciuto nel programma di Mara De Filippi.