Basta un cucchiaio in lavatrice: ecco il segreto per i tuoi panni morbidi e profumati | Non ne farai più a meno

Ecco il trucco impensabile per ritrovare i tuoi maglioni morbidi e profumati dopo ogni ciclo di lavatrice.

In inverno, i maglioni in lana e cachemire sono gli indumenti più gettonati. Complici le basse temperature, questi capi di abbigliamento avvolgono il corpo, garantendo all’organismo un calore costante e benefico. La natura stessa dei tessuti delicati, però, richiede cure e attenzioni particolari.

Molto spesso, infatti, il canonico lavaggio in lavatrice tende ad infeltrire i nostri maglioni, sformandone addirittura le sembianze. Un semplice ingrediente extra, e di uso comune, però, può venire in nostro soccorso.

Si tratta del balsamo per capelli. Questa crema vanta un alto potere districante e addolcente, e promette miracoli anche nei confronti delle chiome più indomabili. I suoi ingredienti sono inoltre in grado di ammorbidire le fibre tessili, e risultano facilmente idrosolubili.

Scopriamo dunque come utilizzare il balsamo per ridare freschezza ai nostri maglioni preferiti, ed altri impieghi insospettabili.

Maglioni morbidi e carezzevoli: il balsamo è l’alleato segreto più efficace

Il balsamo per capelli molto spesso contiene additivi come il burro di karitè, l’olio di jojoba, di cocco o di mandorle. Questi ingredienti, al contrario, risultano assenti dalla maggioranza degli ammorbidenti in commercio: possiamo quindi sostituire questi ultimi con del balsamo per capelli, soprattutto durante il lavaggio dei maglioni in lana o cachemire.

Come ben sappiamo, questi indumenti necessitano di cura e manutenzione particolari: perché non coccolarli con la stessa attenzione che dedichiamo costantemente ai nostri capelli? Sostituiamo dunque l’ammorbidente con due cucchiai di balsamo, inserendoli direttamente nella vaschetta dedicata, e procediamo al lavaggio a basse temperature. Per un trattamento più strong, inoltre, possiamo pretrattarli in una bacinella di acqua fredda, aggiungendo due cucchiai di balsamo, e strofinandoli delicatamente prima del riposo in ammollo.

Altri impieghi del balsamo per capelli

Questa crema profumata e setosa può ridare nuova vita anche ai nostri pennelli per il trucco. Questi utensili di bellezza si impregnano puntualmente di polvere cosmetica, e necessitano di rituali detersioni. Il balsamo per capelli, una volta strofinato con delicatezza sulla setole, restituirà la morbidezza originaria ai pennelli, rendendoli come appena acquistati.

Se le vostre maglie preferite, inoltre, risultano infeltrite per l’usura, il balsamo si rivela la scelta più azzeccata. Ancora una volta, potete lasciarle in ammollo in acqua fredda, diluendo la crema e mescolando con perizia. Le fibre tessili godranno di nuova vitalità, e risulteranno morbide e soffici al tatto. Talvolta, le soluzioni più creative e impensabili si rivelano le migliori: siete pronti a provare un nuovo utilizzo per il vostro balsamo preferito?