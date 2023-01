Dieta dell’acqua, ecco come perdere 1 kg al giorno: funziona davvero

Scopri la dieta dell’acqua: ecco le indicazioni del nutrizionista per perdere fino ad un Kg al giorno, modificando le tue abitudini.

L’acqua rappresenta un alimento vitale per ogni organismo vivente. Contribuisce infatti ad una corretta idratazione, e supporta le funzioni di scheletro, muscoli e cervello, agevolando un’ottimale funzionamento del metabolismo.

Da anni vige il vecchio adagio di bere almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno, ma sappiamo davvero come assumerla con efficacia per coadiuvare la perdita di peso? Il nutrizionista e idrologo Nicola Sorrentino ha stilato alcune semplici regole per abbinare l’alto potere saziante dell’acqua ad un regime alimentare ipocalorico: scopriamo di che si tratta.

Certamente, per perdere peso in maniere efficace, occorre calibrare attentamente la qualità dei cibi inseriti nella routine alimentare. Bando quindi ad alcolici e a bibite gassate e zuccherate, e benvenuti i carboidrati, purché in forma grezza, e conditi con parsimonia.

L’introduzione di acqua nell’arco della giornata, inoltre, deve avvenire con scrupolosa attenzione agli orari. Idratare l’organismo, infatti, è una pratica da perpetrare all’occorrenza, ma secondo Nicola Sorrentino ci sono alcuni appuntamenti assolutamente irrinunciabili.

Dieta dell’acqua: ecco tutte le regole da rispettare

Il nutrizionista ha stilato alcuni punti fermi nella sua dieta dell’acqua. Non si tratta, infatti, di nutrirsi esclusivamente di questo liquido vitale, ma di integrarlo correttamente durante l’arco delle 24 ore. Innanzitutto, Nicola Sorrentino consiglia di assumere almeno 2 bicchieri d’acqua mezz’ora prima della colazione mattutina. In caso di fame improvvisa, e di relativo spuntino, inoltre, il dietista raccomanda di anticipare il pasto con un ulteriore bicchiere di acqua.

Prima del pranzo, 2 bicchieri d’acqua, e lo stesso all’avvento della cena serale. L’introduzione di liquidi nell’organismo scoraggerà le abbuffate sistematiche, regalando un power-up decisivo al metabolismo. Nicola Sorrentino considera l’acqua come un vero e proprio super-food, e sfrutta le sue proprietà per favorire la perdita di peso. In effetti, il consumo giornaliero di acqua dovrebbe aggirarsi attorno agli 800 ml, in modo da eliminare le tossine, mantenendo i tessuti in perfetta salute e funzionalità. A tale pratica dovrebbe essere associata ovviamente una dieta ipocalorica, escludendo i carboidrati complessi e troppo conditi, e privilegiando il consumo di frutta e verdura di stagione.

Altri suggerimenti per potenziare la dieta dell’acqua

Questa pratica suggerisce dei consigli utili per implementare la potenzialità benefiche dell’acqua nei soggetti interessati alla perdita di peso. Possiamo dunque adottare tali escamotage, senza però mortificare il palato.

Una dieta ipocalorica e calibrata, infatti, prevede l’assunzione di carboidrati , proteine, vitamine e sali minerali, purché in modo bilanciato e senza indulgere troppo ai peccati di gola. Se consideriamo l’acqua come un alleato, possiamo sfruttarla strategicamente, beneficiando dei suoi effetti anche davanti allo specchio di casa.