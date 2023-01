Tachipirina 1000, se hai quest’età non puoi assumerla: il rischio è altissimo

Anche i farmaci più semplici possono provocare danni al corpo se non vengono assunti correttamente e non ne viene rispettata la sua posologia. Se hai questa età è sconsigliato l’uso della tachipirina 1000

Il progresso avuto nel mondo della medicina ha permesso all’uomo non solo di vivere più a lungo ma anche di migliorare la qualità della sua vita. Infatti, provate a pensare cosa sarebbe una vita senza farmaci e quale impatto avrebbero anche i più piccoli problemi di salute sul normale espletamento dei nostri compiti quotidiani.

Infatti, una delle categorie di farmaci più utilizzati che hanno migliorato la qualità delle nostre giornate sono sicuramente gli analgesici che ci permettono di mettere a tacere i piccoli dolori come mal di testa e dolori muscolari. Prima di utilizzarli è sempre opportuno chiedere il parere del proprio medico di base. Uno de farmaci più comuni a base di paracetamolo è la Tachipirina che permette di dare un sollievo immediato negli stati di sofferenza fisica.

Questo è il farmaco più acquistato dagli italiani, utile per il primo soccorso medico e può essere utilizzato per trattare gli stati dolorosi di lieve entità. In questo caso, chiedere prima al proprio medico è necessario perché potrebbero esserci alcune condizioni fisiche non compatibili con l’assunzione del farmaco e che potrebbero aggravare la situazione invece che migliorarla. Un confronto è quindi sempre necessario.

La tachipirina ha due diversi dosaggi: quello da 500mg e quello 1000 mg. Quest’ultima ha una quantità di paracentamolo superiore del doppia a quella da 500. Per questo motivo, può essere utilizzata davanti a dolori leggermente più intensi come quello ai denti o per quelli mestruali. Tuttavia, questa dose non deve assolutamente essere assunta da chi ha questa età.

Ecco chi non dovrebbe assumere la Tachipirina 1000

Prima di tutto, è chiaro che se si ha un’allergia al paracentamolo, la tachipirina non va assunta in nessun caso e occorre chiedere al medico un farmaco sostitutivo da utilizzare come analgesico. Inoltre, è noto che chi soffre di anemia emolitica non può prendere la tachipirina in quanto il farmaco contiene sorbitolo che è uno zucchero utilizzato in farmacologia.

È altamente sconsigliato l’uso della tachipirina 100 a tutte le persone che non hanno un’età inferiore ai 15 anni. Infatti, un organismo in preadolescenza non è ancora pronta a sopportare quella dose così intensa di paracentamolo.

Inoltre, è consigliabile prendere una pillola ogni otto ore e non superare il numero di due o massimo tre compresse al giorno.