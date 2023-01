“Meritano la squalifica”: Oriana e Luca Onestini ora hanno stufato anche Alfonso Signorini

Oriana Marzoli e Luca Onestini suscitano l’ira del web e anche di Alfonso Signorini. Cosa hanno fatto i due vipponi?

Luca Onestini e Oriana Marzoli sono molto vicini; scherzano e giocano con grande complicità nonostante la ragazza sia stata rifiutata dall’ex tronista.

Qualche settimana fa la bella venezuelana si è infatti dichiarata a Luca, esternandogli la sua preferenza a Daniele Dal Moro: “Inizialmente mi interessavate entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto”.

Questa dichiarazione non è bastata però, e Onestini ha messo in chiaro di provare solo amicizia per lei. Da allora però i due ragazzi non si sono allontanati ma continuano a scherzare tra di loro come nulla fosse.

Oriana e Luca: comportamento da squalifica

Luca e Oriana hanno partecipato a diversi reality in Spagna, dove sono molto famosi. Spesso quindi si lasciano andare a conversazioni nella lingua iberica, cosa che va contro il regolamento. Più volte per questo motivo sono stati ripresi dagli autori. Qualche giorno fa una voce dall’alto ha tuonato “Parliamo in italiano, grazie”, in seguito li ha redarguiti nuovamente con “Ripeto che questa è Roma, Cinecittà in Roma. Si parla in italiano”.

A quanto pare però i ragazzi non hanno dato peso a questi rimproveri, e non solo hanno continuato nella lingua straniera, ma hanno anche eluso i microfoni, tanto che ancora una volta gli autori hanno sbottato: “Ragazzi oltre a parlare una lingua che non è italiano per mezz’ora, poi.. vedo che state parlando coprendo la bocca senza microfoni da 8 ore”.

La furia del web

Qualche giorno fa però si sono spinti oltre scatenando la furia del web. Intenti a farsi scherzetti tra loro, Oriana ha iniziato a rincorrere Luca gridandogli una frase in spagnolo con delle brutte parole sulla mamma. Sul web qualcuno sostiene che si tratti solo di un intercalare senza connotazione offensiva, ma molti altri chiedono la squalifica.

Tra i commenti leggiamo infatti: “Meritano la squalifica visto che dopo vari e forse troppi richiami Continuano a parlare in spagnolo in questo dicendo una parola non bella” e “Vediamo lunedì se prendono provvedimenti contro questi elementi lunedì scorso li hanno avvisati continuano a nn rispettare le regole elencate in un comunicato del GF …2 cafoni maleducati”. E Signorini cosa ne pensa?