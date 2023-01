Sanremo, la ‘tragedia’ si è consumata poco prima dell’inizio: Amadeus nel dramma più totale

Una notizia incredibile ha colpito il Festival di Sanremo che parte tra poco, Amadeus non se lo aspettava

Il Festival di Sanremo è pronto a partire, e come ogni anno ci si aspetta che sia pieno di polemiche. Ma negli ultimi giorni non si parla di polemiche bensì di altro, una notizia che ha travolto Amadeus, anche in questa edizione direttore artistico come nelle ultime.

La kermesse musicale ha delle regole da rispettare, e al momento c’è una delle cantanti in gara che potrebbe non partecipare per uno scandalo. Parliamo di Madame, travolta dall’affaire green pass falsi. La sua partecipazione è in forse, e non si sa cosa i piani alti decideranno in merito.

La notizia incredibile su Sanremo

Qualche giorno fa durante una puntata di Viva Rai2, programma condotto da Fiorello al mattino, il simpatico showman ha fatto uno scherzo al suo amico Amadeus. Sulle parole “Questo è il brano di Sanremo, ne facciamo sentire solo qualche secondo” manda un pezzo nuovo di Giorgia. Diffondere i brani che si porteranno al Festival causano la squalifica, così immediatamente Amadeus chiama l’amico e lo riprende.

Il direttore della kermesse agitatissimo gli dice: “Vi sto guardando come tutte le mattine, però hai fatto un casino. Io e te siamo come fratelli, hai fatto due Sanremo e mezzo con me, tu sai che non puoi spoilerare la canzone. Niente Sanremo, ne ho fatti troppi. Lontano dai social perché avevo l’ansia. Dopo la storia di Fedez io ho cambiato regolamento, dopo un secondo c’è la squalifica del pezzo, sennò poi mi criticano. Quindi io sono costretto a squalificare Giorgia, ora te la assumi tu la responsabilità di dirglielo. Giorgia è squalificata, non si gioca così”.

Dopo un po’ Fiorello scoppia a ridere e spiega che si tratta solo di uno scherzo. Il brano fa parte del nuovo album in uscita. Ma questo scherzo sembra sia stato profetico.

Amadeus e l’incredibile sorpresa

Del nuovo brano che Giorgia porterà al Festival di Sanremo conosciamo solo il titolo, come è giusto che sia, ovvero Parole dette male, e sappiamo che fa parte del nuovo album Blu, in uscita il 17 febbraio. Ebbene, proprio come ha anticipato Fiorello per scherzo, è stato davvero divulgato.

In realtà solo il testo, ma anche in questo caso si rischia la squalifica. A farlo è stato un negozio di musica online che ha inserito l’album sul suo sito per le prenotazioni, con tanto di copertina, titoli e testi. Amadeus sarà comprensivo con Giorgia, considerato che non ne ha nessuna colpa?