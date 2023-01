Rai nella tragedia, addio alla grande conduttrice: erano anni che la vedevamo lì

Mamma Rai non perdona, soprattutto se un programma costa di più di quello che il rientro della rete. Infatti, i dirigenti hanno deciso di chiudere questo programma e metterla alla porta.

La Rai si prepara alla settimana di Sanremo, sperando di bissare i successi avuti nel corso degli ultimi due anni.

Quest’anno all’interno della trasmissione ci saranno ospiti e co-conduttori d’eccezione. Infatti, è molto atteso l’arrivo di Chiara Ferragni.

Anche per quanto riguarda le nuove fiction, i risultati ottenuti dalla rete sono stati davvero eccellenti in termini di share.

Non si può però dire la stessa cosa di questo programma televisivo che verrà presto chiuso. La conduttrice non ha portato a casa i risultati sperati.

Ecco il programma che viene chiuso sotto l’incredulità di tutti: non sono passati neanche 3 mesi

La conduttrice sta per essere messa alla porta. Infatti, il suo programma sta per essere cancellato dalla rete Rai. Stiamo parlando di Ilaria D’Amico che era tornata in televisione con l’obiettivo di creare un programma unico nel suo genere. Tuttavia, le cose non sono andate affatto come lei si augurava, anzi, la sua trasmissione è stata un vero e proprio fiasco. Lo share non ha fatto altro che diminuire di puntata in puntata. Nel corso dell’ultima messa in onda, i risultati sono stati veramente rovinosi. Hanno guardato il programma solamente 420mila spettatori, ovvero il 2,5 per cento di share, nonostante uno degli ospiti fosse la teleimbonitrice Wanna Marchi.

Dunque, sembra i dirigenti della rete pubblica abbiano deciso di cancellare il programma. Se il programma Che c’è di nuovo dovesse essere davvero sospeso, la conduttrice continuerebbe a prendere il compenso che ha pattuito, grazie a un contratto con clausole di ferro. Il fiasco era annunciato visto che questa tipologia di format non è mai piaciuta particolarmente ai telespettatori. Infatti, le perplessità in merito alla trasmissione si sono viste fin dalla sua puntata d’esordio dello scorso ottobre.

Ilaria D’Amico nel corso del programma tratta di diversi argomenti insieme a personaggi del mondo della politica, economia e del mondo dello spettacolo. Il taglio scelto doveva essere simile a quello delle invasioni barbariche di Daria Bignardi. Tuttavia, alla trasmissione manca il mordente adatto a poter essere una trasmissione di impatto e si perde in altre decine di trasmissioni tutte uguali. Non resta che vedere cosa deciderà la Rai e quale sarà la reazione di Ilaria D’Amico. La conduttrice era molto entusiasta di tornare in televisione e di sicuro non si aspettava questo disastroso risultato.