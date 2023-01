Isola dei famosi, i piani alti hanno deciso: la conduttrice per la nuova stagione è proprio lei

Tutti in attesa della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma chi sarà la nuova conduttrice?

Una nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci aspetta anche questo 2023. Il reality più faticoso della televisione va avanti ormai da circa 10 anni per un totale di 16 edizioni, l’unica differenza sono i conduttori e gli inviati che si sono avvicendati nel corso del tempo.

Dagli esordi con la spumeggiante Simona Ventura al simpatico Nicola Savino, dalla bella Alessia Marcuzzi alla fascinosa Ilary Blasi, che ha condotto le ultime 3 edizioni. Per quanto riguarda gli inviati sono stati molti di più, ricordiamo Paolo Brosio, Francesco Facchinetti, Alvin, il più longevo, e Massimiliano Rosolino. Come tanti sono stati gli opinionisti in studio.

Per la prossima stagione tutti si chiedono chi ci sarà al timone del reality, chi vedremo in collegamento dalla lontana Honduras e soprattutto quali vip si misureranno con la fame, la resistenza e le difficoltà di un’isola lontana da ogni comfort.

I probabili concorrenti

Per scoprire tutte le novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi dovremo attendere la fine di un altro reality, il Grande Fratello Vip. Al momento quel che sembra certo come inizio è il mese di aprile, probabilmente per due appuntamenti settimanali.

Il toto nomi sui concorrenti è partito da un pezzo, e se per certo si sa che ci saranno nuovamente delle coppie in gara, ancora non siamo sicuri di chi le formerà. In rete si parla di alcuni possibili accostamenti, Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini; Samantha De Grenet e il figlio Brando; gli ex gieffini Alex Belli e Delia Duran o ancora Eva Grimaldi e Imma Battaglia. A cui si potrebbero aggiungere Loredana Lecciso con la figlia Jasmine. Secondo NuovoTv poi: “Sarebbero a buon punto anche le trattative con Pamela Prati che dovrebbe gareggiare con Marco Bellavia. Infine anche Alessia Macari e Dayane Mello”.

L’Isola dei Famosi: chi sarà la prossima conduttrice

Sul fronte della conduzione una sorpresa. Nonostante il periodo burrascoso torna Ilary Blasi, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita nonostante la movimentata separazione da Francesco Totti.

Sempre come riporta il suddetto portale: “Nei corridoi Mediaset si vocifera che Alvin questa volta non sbarcherà in Honduras. Pare che quest’anno avrà una postazione più comoda rispetto alla Palapa: la poltrona da opinionista del programma. Sarà lui, con buona probabilità, a sostituire Nicola Savino”. E chi sostituirà Alvin? Due i nomi più gettonati, Paolo Ciavarro e nientemeno che Can Yaman. Chi la spunterà?