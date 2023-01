“E’ stata maltrattata”: brutto episodio di ‘violenza’ al Gf Vip | Rotto il silenzio

Nuove accuse intorno alla Casa del Grande Fratello Vip, questa volta si parla di maltrattamenti. Di chi parliamo

Il Grande Fratello Vip occupa ogni giorno almeno una pagina del gossip. Un’edizione talmente movimentata che sarebbe impossibile da raccontare tutto ciò che stiamo vedendo. Episodi di bullismo che hanno provocato il ritiro di Marco Bellavia con l’espulsione diretta di Ginevra Lamborghini e quella al televoto flash di Giovanni Ciacci, bestemmie, scenate di gelosia, coppie litigarelle, scoppiate e persino improbabili.

Ma nella Casa nascono anche della amicizie, e se alcune vengono portate avanti anche fuori altre si consumano nel tempo del reality. Anche in questa edizione sono nate delle amicizie che poi si sono spente tra polemiche e parole di troppo.

I telespettatori e gli utenti del web commentano, condividono, ridono e soffrono assieme ai loro vipponi beniamini, così come gli amici e i parenti. E c’è una persona che in questi giorni sta lanciando delle accuse su alcuni comportamenti tenuti nella Casa nei confronti di una persona in particolare.

Un rapporto da ufficializzare

A parlare è stato Tony Toscano, il manager e, pare, compagno di Sarah Altobello, che qualche settimana fa ha confessato a Fanpage di frequentarla da 10 anni ma: “Non le ho chiesto di sposarmi. È lei che deve prendere certe decisioni e questa non dipende da me. Sarah deve scegliere quello che è bene e quello che è male fare. C’è tempo per chiederglielo”.

E sul perché non sia stato mai ufficializzato il loro rapporto ha detto: “Non dipende da me, per fare le cose bisogna essere in due. È Sarah che dovrebbe dire…[…] è Sarah che deve decidere. Io sono lì che aspetto che lei si decida. Un giorno”.

Maltrattamento al Grande Fratello Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip la simpatica Sarah Altobello all’inizio si è molto avvicinata ad Attilio Romita, finché la compagna di lui ha espresso il suo disappunto. Così il giornalista ne ha preso le distanze affermando sostanzialmente che non potrebbe mai presentarla ai suoi amici, per il suo essere, testualmente “troppo fru fru” e il suo modo di parlare. Tutto questo però dopo aver decisamente flirtato con lei ed essersi lasciato andare a volte a qualche battuta di troppo.

Cosa che a Tony Toscano non va proprio giù, e in una lunga intervista sulle colonne di Novella 2000 ha tuonato: “Sarah è stata maltrattata. Romita ha usato dei termini e un linguaggio poco educati, facendo degli apprezzamento volgari. Come volerla accogliere nel camper e farle proposte oscene. In più è stata offesa anche quando Romita ha affermato che Sarah non sarebbe stata all’altezza di frequentare i suoi stessi ambienti”. Che si stia preparando ad entrare nella Casa per una sorpresa?