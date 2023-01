“Hanno sniffato la…”: Maria De Fillippi scioccata | Il tremendo retroscena su Amici

Gestire gli adolescenti non è mai facile, lo sa molto bene Maria De Filippi che proprio non si aspettava che i suoi ragazzi si comportassero così. Ecco la tremenda rivelazione.

Oramai il serale si fa sempre più vicino e i ragazzi ce la stanno mettendo davvero tutto per guadagnarsi la loro maglietta.

In questa fase è importante non solo far vedere il proprio talento ma anche comportarsi nel modo più corretto possibile.

Sono state diffuse in questi giorni le anticipazioni sulla prossima puntata di domenica, in cui si è parlato di un episodio tremendo avvenuto nel programma.

I ragazzi l’hanno combinata davvero molto grossa all’interno della casetta di Amici. Maria De Filippi è rimasta scioccata dal loro comportamento.

Ecco cos’hanno fatto i ragazzi: Maria è su tutte le furie

Ad Amici è successo qualcosa di molto grave che ha scioccato Maria De Filippi e i professori. Infatti, la notte di Capodanno i ragazzi non hanno avuto alcun freno e hanno messo in atti dei comportamenti inaccettabili per la produzione. Qualche giorno fa è stata registrata la puntata del talent che andrà in onda la prossima domenica. La pagina social Amici News ha fatto delle rivelazioni molto interessanti. Sembra che alcuni allievi, in particolare Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena e Samu, abbiano attuato un comportamento a dir poco disdicevole durante i festeggiamenti per l’anno nuovo,

Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha preferito non far sapere esplicitamente agli spettatori cosa è successo e ha deciso di non far vedere alcun filmato. La conduttrice ha motivato la sua scelta dicendo di averlo fatto “per rispetto del pubblico e dei ragazzi”. La punizione per i colpevoli è stata davvero esemplare. Intanto sono iniziate a circolare numerose teorie per spiegare cosa sarebbe effettivamente successo la notte di Capodanno. Una delle ipotesi sembra essere stata confermata da una persona vicina a uno dei concorrenti.

Le ipotesi più gettonate, secondo il popolo di Twitter, sono qualche ubriacatura, un rapporto di gruppo o qualche danno in casetta. Tuttavia, la pagine ufficiale di Amici News ha pubblicato una storia in cui spiega cos’è davvero successo. Il social media della pagina ha scritto: “Raga, mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di… vabbè lasciamo stare. Teoria sulla noce moscata confermata. Inoltre, si sono sentiti pure male dopo”. Sembrerebbe che i ragazzi abbiano provato a sniffare la noce moscata. Infatti, questa spezia se consumata in quantità eccessive può portare allucinazioni, febbre, tremori e eccitazione nervosa.