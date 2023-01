Marcella Bella, l’ictus l’ha spezzata: non riesce più a parlare | Ecco le sue condizioni

Il dramma senza fine di Marcella Bella. L’incubo che le ha reso la vita un calvario, il difficile dramma che l’ha colpita.

Marcella Bella è una delle artiste più amate dal pubblico italiano, icona musicale negli anni Settanta e Ottanta. Sicuramente un cognome, il suo, ben armonizzato con successo e carriera. Lei è una tra le più storiche e apprezzate interpreti del panorama musicale italiano.

La sua Montagne Verdi, presentata al Festival di Sanremo nel 1972, anche se non la condusse alla vittoria della kermesse, è rimasto un brano immortale, scolpito nella memoria dell’Italia intera. Il suo successo dura da oltre cinquant’anni, Marcella deve molto alla sua tenacia e determinazione, oltre che a un talento straordinario e a una voce inconfondibile. Eppure, da giovanissima, ha avuto diverse difficoltà.

Non è riuscita da subito a trovare una casa discografica che credesse in lei, a causa del suo accento siciliano molto marcato. Peculiarità che l’ha caratterizzata come vera icona della musica pop e melodica italiana. Nel 1979 ha conosciuto l’imprenditore milanese Mario Merello. I due si sono sposati dopo dieci anni di fidanzamento, nel 1989. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso. Con la sua famiglia, ormai da diversi anni, la cantante vive a Milano. Adesso ha 70 anni ed è nata a Catania il 18 giugno 1952.

Marcella e la sua malattia

La cantante, ha rotto il silenzio e ha parlato a cuore aperto di una vicenda che le ha cambiato la vita. Marcella Bella ha fatto delle rivelazioni inerente allo stato di salute del fratello, il quale è stato colpito tragicamente da un ictus. Gianni Bella è il fratello della cantante, autore di parecchi testi iconici della musica italiana. Gianni, purtroppo, è stato colpito da questa grave malattia nel 2010.

Dopo 7 mesi di degenza, l’artista è tornato nuovamente a lavorare ma dopo 8 anni i problemi sono ancora presenti. Gianni, in quel caso, fu portato all’ospedale San Giorgio. A causa di questo avvenimento si è ritrovato ad affrontare una paralisi su tutto il corpo. Ha anche difficoltà nel parlare, e non riesce a farlo più come prima. Tutto questo è accaduto perché l’ictus ha colpito pesantemente suo fratello.

L’ictus le ha cambiato la vita

All’inizio dell’intervista la cantante ha voluto rassicurare il pubblico sulle condizioni del fratello. “Fisicamente sta bene ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia”.

In seguito, ha dichiarato che, nonostante i problemi, l’amore di suo fratello per la musica non è mai svanito, tanto che la stessa ha deciso di chiedere all’uomo una nuova canzone dedicata a lei. Il suo sogno è stato realizzata e sta pensando di portare il brano a Sanremo.