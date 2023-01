Raoul Bova, il ricovero e l’operazione d’urgenza: la famiglia ha scelto di non rivelare nulla | Ecco cos’è successo

L’attore è stato ricoverato urgentemente in ospedale ma i dettagli non sono stati ancora resi pubblici. Scopriamo insieme cosa è successo.

Raoul Bova è sicuramente uno dei sex symbol più amati e conosciuti dal pubblico italiano. La sua fama inoltre ha oltrepassato i confini nazionali, arrivando perfino ad Hollywood, dove ha riscosso un discreto successo.

Basti pensare al film chiamato Avenging Angelo in cui ha recitato al fianco di Sylvester Stallone, o Sotto il sole della Toscana con Diane Lane. Nel 2004 invece recita Alien Vs Predator e, nel 2006 arriva il ruolo nella serie tv A proposito di Brian. Come dimenticarsi inoltre della parte ottenuta in The tourist, che ha visto tra i protagonisti celebrities del calibro di Angelina Jolie e Johnny Depp.

Il ricovero di Raoul Bova

Classe 1971, il suo sogno di diventare attore inizia a prendere forma intorno ai vent’anni quando al temine del servizio militare si iscrive ad una scuola di recitazione. Negli anni dell’adolescenza infatti si è dedicato al nuoto, tanto da arrivare a gareggiare nei campionati giovanili, dove si è aggiudicato l’oro nei 100 metro dorso.

La sua carriera esplode nei primi anni ’90 quando ottiene il ruolo di protagonista nel film Un piccolo grande amore di Carlo Vanzina. Da qui Bova non si è più fermato. Nel corso degli anni recita in moltissimi film, diventando così un vero sex symbol, ammirato da milioni di donne.

Poco tempo fa l’attore romano è tornato sotto i riflettori per un grave problema di salute. A quanto pare mentre si trovava in Spagna per girare uno dei suoi innumerevoli film, è stato ricoverato urgentemente in ospedale. Raoul avrebbe sofferto di una peritonite acuta, ovvero un’infimmazione del peritoneo, che se non curata potrebbe portare ad un’infezione diffusa e potrebbe rivelarsi perfino fatale.

Il protagonista di Scusate se esisto! è stato quindi portato immediatamente in ospedale, dove ha subito un’operazione. Ma la situazione, che sembrava stesse migliorando, si è aggravata all’improvviso. Infatti l’attore sarebbe andato incontro ad una serie di complicazioni che lo avrebbero costretto ad un secondo ricovero.

La famiglia però ha scelto di non fare nessuna dichiarazione a riguardo, né i suoi genitori né tantomeno la sua compagna Rocío Muñoz Morales, l’attrice e conduttrice spagnola che Bova ha incontrato per la prima volta nel 2013. In quel periodo stava divorziando dalla sua prima moglie, Chiara Giordano. La coppia ha accolto anche due figlie, Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018.