Fedez, il disastro completo: si è giocato tutto al gioco | Rimasto completamente senza nulla

Il rapper marito dell’influencer Chiara Ferragni ha perso tutto al gioco in un Casinò. Cosa ha combinato Fedez?

Rapper ma non solo, Fedez negli ultimi anni si sta facendo apprezzare anche per la sua simpatia, soprattutto nei siparietti che mette su assieme alla moglie Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale. I due infatti si immortalano spesso in situazioni comiche condividendo la loro vita sui social. Vita alla quale appartengono anche i due bambini Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 2018 e il 2021; anche loro spesso appaiono e sono protagonisti di divertenti video postati dalla coppia.

Fedez da qualche tempo oltre che apprezzato cantante è mattatore, assieme all’amico Luis Sal, del divertente podcast Muschio Selvaggio, trasmesso su diversi canali in streaming. Proprio in una delle puntate recenti, il cantante è stato protagonista di un siparietto niente male addirittura in un Casinò di Las Vegas. Vediamo cosa è successo.

L’avventura a Las Vegas

Come detto Fedez è stato protagonista di una puntata speciale di Muschio Selvaggio in cui ha mandato in onda il video della sua avventura a Las Vegas assieme a Luis Sal, al campione di poker Dario Sammartino e al campione italiano di memoria Andrea Muzii. Una (dis)avventura iniziata con il viaggio a bordo dello strano taxi con karaoke e luci stroboscopiche.

Lo scopo del viaggio è di tentare a vincere con l’aiuto della memoria di Muzii e vedere se gli addetti al Casinò se ne sarebbero accorti. Tutto legale, ovvio, anche se vincere al blackjack con l’aiuto della memoria non è una pratica amata da chi controlla che non si utilizzino trucchi.

Tant’è vero che Muzii sul suo profilo e nel video confessa: “Siamo appena stati cacciati dal primo casinò. È andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Poi arriva il tipo e ci dice di andare via. Devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”.

Fedez perde tutto al gioco

In seguito gli amici documentano le loro puntate in diversi Casinò, dove vincono altri soldi, finché ala fine confessano di aver perso tutto. Così dice uno di loro “nessuno si è mai arricchito al gioco”, cercando di disincentivare l’azzardo.

Senza mai dire quanto hanno vinto o perso, a parte la prima vincita di 800 dollari, i ragazzi se ne tornano a casa con le pive nel sacco, come si suol dire. Mesti e senza più un euro, a dimostrazione che appunto il gioco d’azzardo è molto pericoloso.