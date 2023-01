Adriano Celentano, dal grave tradimento al brutto tumore mortale: oggi come sta

La lunga vita di Adriano Celentano costellata di successi, un tradimento e una brutta malattia. Come sta oggi il cantante?

È uno dei cantanti italiani più noti in tutto il mondo, Adriano Celentano, e incredibilmente il “molleggiato”, come viene chiamato per via delle sue movenze durante le esibizioni, ha da poco compiuto 85 anni. Sono lontani i suoi esordi, i primi brani rock che hanno rivoluzionato il modo di fare musica italiana, come Il tuo bacio è come un rock del 1959, che lo porta al successo immediato.

È un rivoluzionario Adriano, sia nella musica che nel modo di porsi; ha fatto scalpore nel 1961 la sua esibizione al Festival di Sanremo iniziata dando le spalle al pubblico, cosa mai vista prima. Il brano è 24mila baci, altro successo. Come sono grandi successi centinaia di altri brani e persino alcuni film campioni di incassi negli anni 70-80.

Oltre che cantante e apprezzato attore dalla vena comica, Celentano è anche un grande monologhista, come ha dato dimostrazione in alcuni spettacoli televisivi del tipo Francamente me ne infischio e Rockpolitick, seguiti, criticati e amati allo stesso tempo. Oggi non si vede più come prima in tv, è presente però sui social con il suo blog, ma al suo fianco c’è sempre la moglie-manager Claudia Mori.

Adriano Celentano: il tradimento

Al fianco di Adriano Celentano c’è da quasi 60 anni sua moglie Claudia Mori, anche lei attrice e cantante. Sposata in segreto nel 1964, la donna gli ha donato tre figli, Rosita nel 1965, Giacomo l’anno successivo e Rosalinda nel 1968. Marito e moglie hanno cantato assieme La coppia più bella del mondo, nel 1968, ma in realtà hanno conosciuto un profondo periodo di crisi e separazione nei primi anni 80, a causa di un presunto tradimento di lui.

Presunto fino a pochi anni fa quando l’uomo ha finalmente ammesso il fatto pubblicamente. L’altra donna è la stupenda Ornella Muti, con la quale Adriano ha recitato in quegli anni in diverse divertenti pellicole quali Il bisbetico domato e Innamorato pazzo.

Il perdono e la malattia

Ma Claudia lo ha perdonato, anzi, ha detto in seguito: “In quel periodo eravamo gelosi tutti e due. Io mettevo le minigonne e lui me le tagliava. Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione. Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo. Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra, io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.

Non sono mancati i grandi dolori nella vita di Adriano Celentano, come la malattia che ha riguardato sua figlia Rosalinda. La donna a 47 anni ha scoperto di avere un tumore al seno e ha subìto una mastectomia totale. Rosalinda, che ha attraversato un lungo periodo autodistruttivo da cui è uscita alla soglia dei 50 anni, ha raccontato a Belve della scoperta del tumore: “Era ancora il periodo in cui volevo morire. L’ho avuto a 47 anni, quindi a 47 anni io e la morte danzavamo ancora. Quando mi è stato diagnosticato io sono scoppiata a ridere: una liberazione”.