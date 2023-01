Addio Paolo Bonolis, ormai non sembra esserci nulla da fare: non riesce più a reagire | È finita

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi di punta del palinsesto Mediaset. Grazie alla collaborazione di successo con sua moglie e la sua cast director Sonia Bruganelli, è riuscito a mettere insieme dei format tv davvero molto amati. Eppure, è successo qualcosa di molto scoraggiante al presentatore. Sembra non esserci nulla da fare…

Paolo Bonolis è sposato da oltre 25 anni con Sonia Bruganelli e i due hanno tre figli insieme. Di recente, la donna aveva raccontato di star prendendo in considerazione l’idea di vivere in due case separate.

Nel corso di un’intervista, il conduttore ha detto: “Io e mia moglie non potremmo essere più differenti. Stiamo organizzando di vivere in case separate. Lei vuole stare più in santa pace con alcuni figli, io sto con gli altri. L’appartamento è lo stesso, c’è un buco e una camera da letto più in là”.

Poi ha aggiunto: “Stiamo insieme da 25 anni. Stiamo benissimo insieme, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo. Però c’è bisogno che lei sia lei e io sia io. Più che lei sia lei. È merito suo aver intuito che un po’ di distanza in più in realtà è un riavvicinamento più costante”.

Ora succede qualcosa di davvero definitivo, Paolo Bonolis non può fare più nulla…

Paolo Bonolis non riesce più a reagire: è finita

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori televisivi più amati di Mediaset, grazie alla sua simpatia e impertinenza. I suoi programmi danno un po’ di leggerezza agli italiani, in un momento non proprio felice a livello economico e sociale. Tuttavia, i format proposti da Paolo Bonolis non sono stati esenti da critiche anche asprissime. La sua, infatti, viene definita spesso tv spazzatura o trash, visti i contenuti non proprio culturali che propone. Inoltre, qualcuno lo ha accusato di prendere eccessivamente in giro ospiti e concorrenti, facendo leva sulla voglia di celebrità di poveri individui.

In merito alla sua televisione, il conduttore marito di Sonia Bruganelli ha risposto: “Alcuni prodotti che ho fatto non sono trash, ma racconti divertiti sulla surrealtà che viviamo quotidianamente e sono privi di ipocrisia. Si vive spesso una tv che sa essere ipocrita, quando c’è qualcosa di non ipocrita viene guardato con sospetto. Ciao Darwin non è un prodotto trash, ma racconta il trash, quello che viviamo tutti quanti noi facendo finta che sia una realtà comprensibile”.

Tuttavia, nonostante l’impegno del conduttore, non riesce più a reagire. Infatti, sono anni che perde il confronto sullo share con il programma L’eredità condotto da Amadeus. Oramai non sembra esserci più niente da fare e nonostante provi e riprovi ad aggiornare il format, continua a perdere miseramente contro il direttore artistico di Sanremo. Non resta che vedere quali saranno gli sviluppi futuri di Avanti un altro e capire se Mediaset deciderà di sostituire o meno la trasmissione con un’altra.