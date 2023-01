Paolo Bonolis, l’allontanamento di Brignano dal funerale di Gigi Proietti: Flora Canto dopo anni rivela la verità

L’allontanamento di Paolo Bonolis proprio dall’attore Enrico Brignano fece discutere l’opinione pubblica: Flora Canto svela la verità

Qualche tempo fa, è venuto a mancare uno dei maestri della scena dello spettacolo italiana per eccellenza, proprio lui, il grande Gigi Proietti. Un maestro a tutti gli effetti che ha segnato un’epoca che non potrà mai essere dimenticata. Il suo talento era innato e ha trasmesso la sua cultura e i suoi insegnanti proprio con il Laboratorio di arti sceniche a moltissimi attori e attrici di un certo spessore che oggi siamo abituati a vedere sul piccolo e sul grande schermo. Un episodio, però, riguardante Paolo Bonolis ed Enrico Brignano al funerale di Proietti, sconvolse particolarmente l’opinione pubblica.

Il vuoto che l’artista ha lasciato non potrà mai essere colmato da nessun’altro. Il giorno dei funerali, evento davvero molto sofferente e doloroso per i fan e per coloro che facevano parte della sua vita quotidiana, molti hanno voluto donargli l’ultimo saluto. Uno in particolare fu Enrico Brignano, è salito sul palco, ricordando i loro momenti felici e i suoi preziosi insegnamenti; per lui, Gigi Proietti non è stato solo l’insegnante o l’artista ma è stato il vero e proprio mentore della disciplina dell’arte.

Il suo è stato un discorso molto toccante che ha emozionato moltissimi presenti. Egli, molto commosso scrisse: “Maestro mio è arrivato il momento dei saluti. Se fissi bravo come te avrei composto un sonetto una poesia. Per dire quello che sei stato veramente. E quello che sei adesso per tutta questa gente. Ti avrei descritto senza alcun timore. Gigi.”

Aggiungendo: “lo faccio in prosa a modo mio, come mi viene meglio, anche se è difficile trovare la forza per salutare te che mi hai aperto la porta dei sogni, che sei stato il mentore per eccellenza, che in tutti noi allievi hai ispirato desiderio di emulazione ma allo stesso tempo ci hai insegnato a essere noi stessi: eri… sei un gigante con cui ci siamo dovuti confrontare ma sei stato anche il nostro riparo ogni volta che ne abbiamo avuto bisogno”.

Flora Canto e tutta la verità sull’allontanamento di Paolo Bonolis

Durante il funerale di Gigi Proietti, Paolo Bonolis si avvicina all’amico Enrico Brignano che, particolarmente affranto, cerca di consolarlo quanto più può. E proprio qua che, un gesto di Flora Canto viene completamente frainteso.

In molti hanno affermato che la donna abbia cercato di allontanare Paolo da suo marito, probabilmente per via della pandemia in corso da Covid-19.

E’ stata proprio Flora Canto a smentire tali voci specificando: “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro amico, per colpa del Covid, considerando che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi?”