Maurizio Costanzo, la grave malattia entrata nella sua vita: dopo anni Maria lo rivela

Maurizio Costanzo è uno dei conduttori più longevi della storia della televisione italiana. Infatti, è ancora al timone della sua storica trasmissione “Maurizio Costanzo Show”. Nessuno lo sapeva, ma l’uomo soffre di una grave malattia per la quale non esiste ancora una cura definitiva. A rivelarlo dopo tanti anni è stata la stessa Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta…

Maurizio Costanzo è davvero un grande professionista e ha alle sue spalle una bellissima e longeva carriera in televisione. Infatti, inizia a lavorare già negli anni Ottanta, rivoluzionando completamente il modo di fare televisione, in quanto estremamente sensibile osservatore dei propri tempi.

L’uomo inoltre è estremamente colto e preparto, ha saputo destreggiarsi in diverse tipologie di format tv. Inoltre, è stato lui a introdurre in Italia i talk show, su modello delle trasmissioni statunitensi.

Un vero pilastro per Mediaset, il conduttore è stato un grande scopritore di talenti, tra i quali ricordiamo Vittorio Sgarbi e Maria De Filippi.

Maria De Filippi ha tuttavia rivelato che l’uomo possiede una grave patologia, per la quale ancora non esiste una vera e propria cura. Vediamo insieme cos’è.

Ecco la grave malattia di Maurizio Costanzo: è Maria stessa a rivelarlo

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno trascorso un’intera vita insieme e hanno davvero un legame molto forte. Il segreto della longevità della loro relazione è sicuramente la grande stima reciproca che li porta a essere anche un’ottima squadra lavorativa, oltre che la coppia perfetta. Inoltre, i due si prendono cura l’uno dell’altro, dandosi consigli e sostenendosi.

Maurizio Costanzo soffre di una grave malattia per la quale ancora non esiste una cura precisa e che può solo essere tenuta sotto controllo. Il conduttore, infatti, è malato di diabete. Maria lo tiene costantemente d’occhio visto che l’uomo è molto goloso e non riesce a fare a meno di dolciumi e caramelle. Come ha rivelato la conduttrice, Maurizio nasconde spesso Nutella Biscuits e le caramelle Rossana e lei deve controllare periodicamente. Dopo essere stato scoperto, l’uomo si sarebbe difeso dicendo: “Non sono nascosti”.

Maria De Filippi tiene tantissimo alla salute di suo marito e non vuole che il diabete possa peggiorare e causargli complicazioni gravi se non mortali. La trasgressione periodica può essere tollerata ma va comunque tenuta sotto controllo se non si vogliono peggiorare le cose. A maggior ragione ora che l’uomo non è proprio più giovanissimo e può essere più soggetto a problematica di salute. Purtroppo non esiste ancora una cura definitiva per il diabete che può portare anche a cancrene e altri drammi.