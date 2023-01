Mara Venier, il marito Nicola l’ha dimenticato per lei: ama un’altra donna | Ecco chi è

La conduttrice veneta è sposata ormai da diversi anni, ma qualcun altro avrebbe fatto breccia nel cuore del marito.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate a apprezzate dal pubblico italiano, che nel corso degli anni ha seguito assiduamente i suoi innumerevoli programmi. Al momento è impegnata con la conduzione di Domenica In, programma giunto ormai alla quarantasettesima edizione.

La Venier ne ha preso le redini nel 2019 anche la prima volta che la presentatrice si è ritrovata a presentare lo stesso programma è stato nel 1994, un’esperienza durata per ben 4 edizioni. Mentre sappiamo molte cose sugli impegni professionali di Mara, non possiamo dire la stessa cosa sulla sua vita privata.

Infatti sin dall’inizio della sua carriera, la presentatrice è sempre stata molto riservata, nonostante il suo carattere aperto e carismatico che mostra davanti alle telecamere. Dal 2006 è sposata con il produttore cinematografico milanese, Nicola Carraro, il quale tra poco festeggerà 81 anni.

Sia per quest’ultimo che per la Venier non si tratta però del primo matrimonio. Entrambi sono stati legati per diversi anni con i loro rispettivi ex coniugi.

Mara Venier e l’altra donna

Mara è stata sposata con il celebre attore siciliano, Jerry Calà. I due sono convolati a nozze nel 1984 anche se la storia è durata solamente tre anni. La presentatrice inoltre ha due figli, avuti da due precedenti relazioni: Elisabetta, nata dalla storia con l’attore Francesco Ferraccini, e Paolo, nato dal rapporto della conduttrice con l’attore Pierpaolo Capponi. La primogenita l’ha resa perfino nonna. Il nipote ormai ha 20 anni e proprio in occasione del suo ultimo compleanno le ha dedicato un tenero posto sul suo profilo Instagram, dove conta 2,4 milioni di followers.

Come accennato in precedenza, anche l’attuale marito è già stato sposato. Nel 1963 è convolato a nozze con Adonella Colonna di Paliano, una nobildonna di origini milanesi. Dalla relazione, durata per ben 17 anni, sono nati tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo. Quest’ultimo è stato al centro della cronaca per la sua relazione con Simona Ventura, iniziata nel 2010 e finita 8 anni più tardi.

L’unione tra Mara e Nicola sembra essere molto solida, ma ovviamente l’amore che Nicola prova per la moglie deve essere diviso. Nonostante il divorzio tra quest’ultimo e l’ex moglie, con cui è rimasto in ottimi rapporti fino alla sua morte, avvenuta nel 2021, il legame con le sue figlie è ancora oggi molto stretto, ma siamo sicuri che la Venier comprenda molto bene questo bellissimo rapporto, visto che lei stessa ha due meravigliosi figli.