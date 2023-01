Serena Bortone rimproverata da Katia Ricciarelli: la scena è veramente imbarazzante

Katia Ricciarelli è una donna molto forte e determinata che non ha mai paura di dire o fare quello che vuole. Infatti, non si è trattenuta nemmeno mentre era ospite in trasmissione da Serena Bortone che è stata rimproverata dalla cantante. La scena è imbarazzante.

Serena Bortone è una bravissima conduttrice in grado di tirare fuori il meglio dalle persone che intervista. Infatti, la sua trasmissione Oggi è un altro giorno è veramente molto amata da tutti gli italiani. La conduttrice ha saputo coniugare il classico format del talk show con delle novità molto interessanti. Il programma ha tanti opinionisti che contribuiscono al successo della trasmissione.

Tuttavia, il vero valore aggiunto della trasmissione è la conduttrice che con la sua umanità riesce a far sentire a loro agio i suoi ospiti, i quali finiscono per aprirsi e raccontare anche le cose più intime. Infatti, tutto questo viene premiato dal pubblico da casa. Gli ascolti sono molto buoni nonostante di tratti di un programma in fascia pomeridiana.

Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Katia Ricciarelli si è molto aperta con la conduttrice, raccontando il perché non ha avuto figli: “Ho il rimpianto di non averci provato prima. Io volevo essere libera quando ero giovane perché avere un figlio e portare avanti una carriera così era difficile. Ci ho provato dopo, tardi e non è andata. Però di fronte a queste scelte bisogna prendere coscienza e andare avanti”.

A proposito di Pippo Baudo ha poi detto: “l nostro è stato un matrimonio bellissimo. Oggi c’è grande affetto e spero che per lui sia la stessa cosa altrimenti sarebbe un peccato. Oggi ci sentiamo per gli auguri”. Eppure, non è mancato un momento molto imbarazzante, quando la cantante ha deciso di rimproverare Serena Bortone. Ecco cos’è successo tra le due.

Katia Ricciarelli rimprovera Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno

Katia Ricciarelli e Serena Bortone sono state le protagoniste di un momento di puro trash italiano nel corso di una delle ultime puntate di Oggi è un altro giorno. Infatti, le due si trovava insieme a un ragazzo quando hanno iniziato a intonare insieme un brano.

Il soprano ha rimproverato la conduttrice perché cantava a voce troppo bassa e spesso non riusciva a riprodurre con esattezza le note, nonostante gli sforzi della sua maestra non proprio paziente.

La scenetta a cui hanno dato vita è stata abbastanza imbarazzante, come hanno anche fatto notare alcune persone sui social network.