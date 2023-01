Avanti un altro, lo iettatore ha una moglie: la vedete con lui nel programma

Nella trasmissione di Bonolis tante novità; ad Avanti un altro! arriva la moglie dello Iettatore. Vediamo chi è

Riparte Avanti un altro! Lunedì 9 gennaio la divertentissima trasmissione capitanata da Paolo Bonolis accompagnato dalla sua ormai irrinunciabile spalla Luca Laurenti torna ad allietare i telespettatori con battute, gag e i caratteristici personaggi del Salottino.

Ma in questa nuova edizione ci aspettano tante novità che riguardano proprio questi ultimi. A cominciare dai Bonus, che sono stati sostituiti dall’ex tronista ed ex gieffina Sophie Codegoni e dal modello Andrea De Paoli, che prenderà il posto di Daniel Nilsson, assente dopo undici edizioni.

A raccontare delle novità che ci aspettano ci ha pensato lo stesso Bonolis che a Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato qualcosa: “Tanto per cominciare, ci siamo finalmente liberati di quasi tutte le limitazioni imposte dalla pandemia. La prossemica sanitaria ci aveva impedito di muoverci liberamente ma ora possiamo finalmente tornare ad abbracciarci e detestarci da vicino! Avremo una nuova Bonas, Sophie Codegoni, già ribattezzata la Codecona, e anche il Bonus cambierà nel corso del programma”.

La moglie dello Iettatore

E tra le novità più attese arriva la moglie del personaggio Lo Iettatore, che ricordiamo è il bravissimo attore teatrale Franco Pistoni. Dice Bonolis: “E lo Iettatore Franco Pistoni sarà coadiuvato da una Moglie dello Iettatore, Giorgia Pianta”. Chi è lei?

Giorgia Pianta è una modella 22enne. Nel 2019 l’abbiamo vista tra le finaliste di Miss Italia e in seguito è stata “ombrellina” per i piloti della moto GP. Al Gazzettino ha espresso il suo desiderio di partecipare un giorno al Grande Fratello Vip: “Per mettermi alla prova di fronte alle telecamere 24 ore su 24 con altre persone, la vedo come una sfida importante ed avvincente”.

Le altre novità

Le novità però non finiscono qui. Continua Bonolis: “Nel Salottino arriva Giovanni Muciaccia: con lui parleremo di arte e creatività. Faceva una tv di cui si sono perse le tracce, e mi dispiace. È un Piero Angela del fai da te”. Muciaccia era protagonista di Art Attack, bellissima trasmissione per ragazzi dei primi anni 90.

E le cantanti Le Donatella: “Le belle Monozigote porgeranno al concorrente di turno domande molto particolari, ma non posso anticipare quali. E comunque vorrei ricordare che il cast ad ‘Avanti un altro!’ lo fanno i personaggi, sì, ma ancora di più i concorrenti. Nel senso che il programma è una sfilata continua di ‘personaggi’ che non sanno di esserlo e che arrivati in studio, magari aiutati da me, si liberano dei conformismi che imperano là fuori e anche nelle trasmissioni più seriose, e danno vita a tanti siparietti. Ognuno porta la sua storia, il suo punto di vista, la sua diversità. Sono loro il vero spettacolo“.