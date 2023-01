“Che cafoni”: disgustosa e imbarazzante scena al Grande Fratello Vip | Chiesti provvedimenti

Due concorrenti si sono comportati molto male la scorsa notte tanto da suscitare la grande indignazione del pubblico che ha chiesto provvedimenti

Nella casa del Grande Fratello Vip ne stanno succedendo davvero di tutti i colori. Infatti, continuano le liti tra i concorrenti.

Dopo quello che è successo tra Dana, Oriana e Giaele, altri dei vipponi stanno perdendo le staffe e dando in escandescenza.

Infatti, vivere con persone che hanno abitudini, modi e comportamenti completamente diversi dai propri non è sempre facile.

Due di loro si sono comportanti davvero molto male suscitando l’indignazione generale. Ecco la scena imbarazzante avvenuta nel reality…

Scena imbarazzante nella casa del Grande Fratello Vip: loro si comportano molto male

La scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip ci sono stati alcuni problemi che hanno fatto innervosire dei concorrenti. La scena vista è stata davvero imbarazzante e ha fatto scatenare il pubblico da casa che sui social network ha chiesto a gran voce dei provvedimenti. Stiamo parlando di quello che è successo tra Alberto De Pisis, Luca Onestini e Oriana Marzoli. Infatti, mentre Alberto era nel letto che dormiva è stato svegliato e bagnato dai due che correvano per la casa, giocando tra di loro. Tuttavia, mentre loro si rincorrevano per buttarsi l’acqua addosso non si sono preoccupati minimamente del fatto che gli altri stavano dormendo e sono stati travolti dalle loro urla.

Infatti, Luca Onestini e Oriana Marzoli restano spesso svegli fino a tardi, incuranti degli altri. Sono entrati nella stanza di Alberto De Pisis e Sarah Altobello con un bicchiere di acqua pieno. Alberto si è svegliato di soprassalto arrabbiandosi. Di fatti, i due ragazzi si sono buttati proprio sul suo letto mentre dormiva. Il ragazzo si è immediatamente arrabbiato, intimandogli di andare in un’altra stanza, dicendogli: “Non mi piacciono questi giochi!”.

Tuttavia, neanche questo è servito a niente, parte dell’acqua è stata rovesciata sul suo letto. A quel punto lui ha detto: “Fatelo in camera vostra. Mi avete bagnato anche il letto, ora per come sono fatto mi addormento tra quattro ore. A quel punto i ragazzi si sono scusati e hanno deciso di lasciarlo finalmente in pace. In molti sui social network sono rimasti particolarmente indignati da quanto è accaduto e hanno chiesto alla produzione di prendere dei provvedimenti. Sono stati chiamati cafoni e uno ha aggiunto: “Loro due irrispettosi verso chi voleva dormire. Capisco che non sono in una rsa ma all’una qualcuno può anche aver voglia di riposare”.