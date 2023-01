Chiara Ferragni, arriva il 3° figlio: l’immagine non lascia dubbi | Fan al settimo cielo

Le voci che sono girate su Chiara Ferragni ultimamente la vedevano in crisi, di conseguenza, si era parlato di separazione fra lei e il marito Fedez. Dopo le smentite appare l’ultimo TikTok dell’imprenditrice digitale che lancia un nuovo gossip.

Chiara Ferragni è una blogger, imprenditrice e designer italiana. Chiara viene notata per la prima volta a sedici anni e subito da un’agenzia di moda milanese, arrivando così a posare anche per Guess nel 2013. Un’esperienza importante che si rivela fondamentale per la prosecuzione della carriera di blogger, fatta di scatti fotografici e pubblicità. Nel 2013 la Ferragni, intraprende la carriera di designer dando vita a Chiara Ferragni Collection, una linea di nove calzature realizzata in collaborazione con Steve Madden.

Nello stesso anno, Chiara appare sulla copertina di Vogue Spagna, la prima fashion blogger in assoluto ad essere fotografata per la cover della rivista a livello internazionale. Nel 2018 infine diventa testimonial di Pomellato e Intimissimi. Lei è figlia di un dentista e una scrittrice, Ferragni ha due sorelle minori, Valentina e Francesca, che appaiono spesso sui suoi profili social. Chiara Ferragni ha avuto una relazione storica con Riccardo Pozzoli, l’imprenditore che l’ha affiancata nella creazione del suo blog e poi nella sua carriera.

Chiara Ferragni è in dolce attesa?

Dopo la nascita di Vittoria, i fan credono che ci possa essere la possibilità di aggiungere un nuovo membro alla famiglia Ferragnez. Il dubbio è sorto dopo una diretta di Fedez, nella quale il cantante, chiacchierando con sua moglie, si è quasi lasciato andare a una confidenza.

La confidenza fatta da Fedez è stata subito bloccata da Chiara. Nel video, i Ferragnez hanno smentito l’ipotesi di una terza gravidanza, dichiarando: «È una cosa bella della famiglia, non è incinta…». Ma è venuta fuori un’altra confessione nelle ultime ore, facendo risvegliare la curiosità dei fan che ormai sono molto legati a seguire le vicende della coppia e vorrebbero vedere la famiglia allargarsi ulteriormente.

L’imprenditrice quindi non è in dolce attesa, almeno per il momento. Leone e Vittoria rimangono gli unici figli che completano la famiglia Ferragnez. Ancora una volta, tramite un video TikTok la Ferragni ha lanciato un nuovo indizio che ha scatenato il panico tra i loro seguaci. «Questo è il figlio che ti ha fatto venire voglia di farne altri» e «Questa è la figlia che ti ha fatto capire che due figli bastano e avanzano» – queste le parole dei due coniugi che hanno scatenato i commenti dei fan. È chiaro che la Ferragni stia cercando di dare qualche indizio.