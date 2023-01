Raimondo Vianello e Sandra Mondaini avevano dei figli: li ricordate? Ecco dopo la loro morte come si sono ridotti

Ricordiamo tutti la mitica coppia formata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, protagonisti indiscussi dalla tv per molto tempo. I due avevano dei figli e della loro vita conosciamo ben poco. Scopriamo cos’è successo dopo la loro morte.

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sono stati e sono ancora oggi la coppia più famosa della televisione italiana. Attori, comici e conduttori, i due artisti sono stati protagonisti di serie e programmi dagli anni ’50 agli anni 2000. Si sono conosciuti nel 1958, durante lo spettacolo teatrale Sayonara Butterfly, parodia dell’opera di Puccini. Quando si innamorarono, lasciarono le persone con le quali erano fidanzate in quel momento. Da quell’istante le loro carriere artistiche proseguirono per lo più insieme, come coppia comica.

Dopo tre anni di coppia fissa, si sposano il 28 maggio 1962. Sandra Mondaini inventò il personaggio comico di Sbirulino, che fece la sua prima apparizione in televisione nel 1978, nella trasmissione Rai Io e la Befana. Raimondo Vianello diventò anche sceneggiatore. Gli anni ‘80 e ’90 furono ricchissimi per la coppia, che iniziò a lavorare per il neonato network televisivo privato della Fininvest. Il loro primo show fu Attenti a noi due, in onda su Canale 5. Divennero, poi i protagonisti di Casa Vianello, la sit-com più famosa e ironica della tv.

I figli di Raimondo e Sandra oggi

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini non potendo avere figli all’epoca, così decisero di adottare dei bambini Filippini, i quali hanno fatto il loro ingresso nel mondo dello spettacolo sin da piccoli. Sono stati inseriti nel contesto di alcune puntate di Casa Vianello.

John Mark e Raimond, questi i nomi dei bambini Filippini, oggi trascorrono la loro vita da adulti nell’attico di Segrate, il luogo in cui per anni hanno vissuto proprio Sandra e Raimondo. Dopo la morte dei due attori, ci sono state diverse contestazioni riguardo alla loro eredità. La coppia infatti aveva scelto di lasciare tutti i loro beni alla famiglia Magsino.

Questi ultimi, quindi, trascorrono le proprie giornate proprio nella casa dove hanno vissuto felicemente con la coppia formata da Sandra e Raimondo. Oggi i due hanno 28 e 23 anni. Gian Marco si era iscritto alla facoltà di Economia, che poi, ha abbandonato sostituendo gli studi con corsi di lettura veloce e memoria. Subito dopo ha deciso di lanciare la sua carriera nel mondo del network marketing. Raimond invece si fa vedere spesso sul suo profilo Instagram, in cui condivide con i suoi follower la passione per le moto.