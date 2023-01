Addio Bancomat, arriva il disastro: non si potrà più ritirare nulla | Ecco da quando

Arriva un disastro davvero molto grave che fa tremare gli utenti, pare che non si potrà prelevare più dal Bancomat: ecco di cosa si tratta

I metodi di pagamento, soprattutto da qualche tempo, hanno subito una modifica sostanziale in termini di rapidità: da qualche tempo, i soggetti utilizzano molto meno il contante e sono più predisposti ad utilizzare il Bancomat per le loro commissioni e i loro acquisti considerati sicuri. Purtroppo, però, ultimamente è venuto fuori un piccolo disastro che riguarda si i Bancomat, ma in particolare i prelievi.

In molti sanno che il termini Bancomat viene utilizzato per definire una carta di debito utilizzata per i vari circuiti. Ogni soggetto ne può avere una o più di una, che viene rilasciata dalle banche che hanno ottenuto la licenza da Bancomat s.p.a. La prima carta Bancomat è nata nel 1983, una carta magnetica che dava la possibilità di prelevare contanti presso gli ATM di qualsiasi banca. Oggi, ovviamente ci sono stati grandi modifiche grazie all’evoluzione e alla tecnologia.

Nel momento in cui un individuo utilizza la carta Bancomat per effettuare un acquisto, immediatamente l’operazione viene addebitata sul conto corrente del quale si è proprietari. Grazie alla tecnologia, ogni banca ha previsto il sistema dell’home banking, nel quale è possibile usufruire di alcuni servizi comodamente dal proprio pc.

Purtroppo, però, alcune volte volte questo potrebbe causare gravi danni a coloro che devono effettuare un prelievo presso gli sportelli ATM della propria banca o di qualsiasi altra. Il tutto è stato messo in atto con una strategia proprio dalla Banca Centrale in riferimento ad una politica monetaria. Questo ha causato gravi problemi circa il prelievo da alcuni sportelli bancari.

Prelievo contanti: non si potrà più prelevare dagli sportelli ATM?

In base ad una attenta analisi, nell’ultimo periodo sono stati eliminati circa 10.000 sportelli bancomat. Questo è avvenuto per via dei tassi di interesse, per cui la BCE ha scelto di riconsiderare i margini delle banche. Quello che è venuto fuori è una notizia davvero molto grave: pare che dal 1 Luglio non si potrà più prelevare presso gli sportelli bancomat. Ma bisogna essere precisi: non saranno interessati tutti gli utenti.

Non tutti i correntisi subiranno il colpo duro detto qualche tempo fa. La decisione pare riguardi solo un istituto di credito specifico.

Si tratterebbe solo di ING Direct, la banca online di “Conto Arancio”, facente parte del Gruppo olandese ING. Alla base di questa decisione, vi è un cambio della strategia commerciale. Questo istituto opera prevalentemente online e circa il 96% dei suoi utenti è digitale. Questa decisione, però, non fa stare sereni altre banche in quanto anche altri istituti potrebbero seguire la scia di ING Direct.