Michelle Hunziker e la separazione con Eros Ramazzotti: Dopo anni vuota il sacco | Il grave episodio di violenza

Una notizia clamorosa ha visto come protagonisti Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Dopo tanti anni dalla loro rottura, i loro fan continuano ad essere incuriositi sulla fine della loro storia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sono passati tredici anni da quando Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono detti addio, dopo undici anni di nozze coronate dalla nascita della figlia, Aurora. Da quel momento le loro vite sono cambiate totalmente ma la loro amicizia è rimasta ben solida. La Hunziker ha avuto altre due figlie dopo Aurora, Sole e Celeste, dall’ex marito Tommaso Trussardi. Ramazzotti invece altri due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, l’ha avuti dall’ ex moglie Marica Pellegrinelli.

Il legame tra Eros e Michelle è ancora molto forte, oggi lei starebbe vivendo un nuovo amore col medico, ed ex gieffino, Giovanni Angiolini. Ramazzotti l’ha voluta, assieme alla figlia Aurora, nel videoclip di Ama. Il rapporto loro è cresciuto, diventando adulto. Eros e Michelle hanno divorziato nel 2009. Oggi continuano ad avere un ottimo rapporto. Sono entrambi presenti e affettuosi come genitori, se pur separati crescono Aurora, ormai adulta e che sta per mettere al mondo il loro primo nipotino.

Le cause della loro rottura

La showgirl per cinque lunghi anni è stata plagiata e vittima di violenze psicologiche da parte di una setta. Si confessa nel salotto di Silvia Toffanin e rivela, che per lei il periodo vissuto a contatto con queste persone è stata una delle causa della sua separazione da Eros.

“Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni»”.Il loro matrimonio è stato messo a dura prova. Eros Ramazzotti a un certo punto ha cercato di farla allontanare da quella setta e l’ha messa di fronte alla scelta definitiva: me o loro.

Michelle a questo punto si è sentita messa alle strette e essendo ancora vittima di quel raggiro, ha spiegato il motivo per cui ha lasciato Eros definitivamente. Non è riuscita a uscire da quel circolo di raggiri e coercizione mentale e ha perso suo marito, scegliendo loro. Nonostante questa brutta esperienza oggi i due hanno un ottimo rapporto. Sono entrambi presenti e affettuosi. Il pubblico li ama e li segue continuamente, è stata una delle coppie più belle dello spettacolo e ancora adesso si spera in un loro ritorno di fiamma.