Ricordate Syusy Blady e Patrizio Roversi, protagonisti di Turisti per caso: eccoli oggi | Si sono ridotti così

Duo nella vita e nel lavoro, Syusy Blady e Patrizio Roversi hanno avuto un gran successo soprattutto negli anni 90; che fine hanno fatto oggi

In principio fu Drive In, iconico show televisivo nel quale hanno partecipato agli inizi della loro carriera Syusy Blady, al secolo Maurizia Giusti, e Patrizio Roversi. Erano gli anni 80 e da allora il duo prende vita e porta la sua bravura e simpatia in diversi programmi.

A cominciare da Lupo solitario, un avveniristico varietà accolto bene dalla critica in cui si parla persino l’esperanto. La coppia, che si sposa nel 1982 e che ha la figlia Zoe nel 1994, ha una grande intuizione quando nel 1993 decide di documentare con una videocamera un viaggio in India. Da lì nasce l’idea di quella che sarà una trasmissione seguitissima, Turisti per caso.

La Blasy e Roversi portano i telespettatori in giro per il mondo mostrando attraverso i loro occhi le meraviglie, i segreti e le curiosità dei Paesi che visitano. Nasce un vero e proprio brand con sito internet, canali YouTube, persino una rivista. Poi, inaspettatamente, nel 2002 la coppia si separa.

Syusy Blady e Patrizio Roversi: la separazione

Come detto Syusy Blady e Patrizio Roversi si separano inaspettatamente nel 2002, ma solo nella vita privata. Il sodalizio artistico infatti prosegue e continuano a lavorare assieme. La donna dirà al Corriere: “Continuiamo a lavorare insieme come sempre, essendo in società insieme. Siamo genitori, siamo amici, siamo colleghi. Insomma siamo molto legati ma liberi di fare la nostra vita”.

Talmente legati che Patrizio si sposta solo di un piano, abitando ancora nello stesso palazzo, nella loro amata Bologna perché, dice Syusy: “L’attrattiva di Roma o Milano è forte ma noi siamo sempre rimasti a Bologna perché siamo convinti di essere in un luogo che ci piace, in una situazione più contenuta”.

Il segreto del successo

La trasmissione Turisti per caso e tutto ciò che ne deriva ha un grande successo che Syusy spiega così: “Il nostro segreto è stato raccontare i luoghi con leggerezza e con gli occhi del turista-viaggiatore cercando però di approfondire sempre. Questo non lo si può fare certo se viaggi solo per rispondere a chi ti paga e ti ci manda su commissione”.

E oggi cosa fanno la Blasy e Roversi? Continuano i loro viaggi a volte separatamente e gestiscono ancora il sito sul quale convergono le esperienze di entrambi. Ad esempio Syusy ha anche il blog Nomadizziamoci, e nel 2005 è stata concorrente di Ballando con le Stelle. Roversi è apparso in alcune fiction come L’Ispettore Coliandro e continua i suoi viaggi.