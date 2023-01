Michael Scumacher, dopo anni di ricovero e malattia arriva il comunicato dalla figlia: Lacrime a fiumi

L’annuncio di Gina Maria, figlia dell’ex pilota di Formula 1, fa emozionare i fan. Scopriamo insieme i dettagli.

Sono passati quasi 10 anni dall’incidente che ha cambiato la vita al campione tedesco. Una tragedia immane, per un pilota che ha dedicato la sua carriera alle corse. L’incidente che ha stravolto la famiglia è avvenuto su una delle piste da sci, sulle nevi francesi di Meribel.

Michal è stato uno dei piloti di Formula 1 più vincenti della storia, aggiudicandosi 7 titoli mondiali, eguagliato solo da un altro pilota, Lewis Hamilton. Aveva 4 anni quando ha cominciato a correre con il kart sul circuito gestito dal padre. E da quel momento non ha più smesso.

Nel 1991 finalmente fa il grande salto debuttando in Formula 1 con il team Jordan e 5 anni più tardi passa alla Ferrari, con la quale avrebbe vinto 5 titoli mondiali, diventando il pilota più titolato della storia della competizione automobolistica.

Dopo un primo ritiro dalle corse nel 2006, Schumacher ha deciso di fare il suo ritorno nel 2010 all’età di 41 anni correndo per la Mercedes, ritirandosi poi definitivamente due anni dopo. Purtroppo nel dicembre 2013 è arrivata la tragedia.

Il comunicato

Mentre era in vacanza con la sua moglie Corinna e i due figli Gina Maria e Mick, anch’egli pilota, è caduto sbattendo violentemente la testa contro una roccia. L’impatto è stato aggravato dal fatto che Michael indossasse una go pro, la cui asta ha trapassato il casco arrivando ad impattare il cranio.

É stato quindi trasportato urgentemente in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, dopo il quale è rimasto per un periodo in coma farmacologico. Secondo alcune dichiarazioni, l’ex pilota tedesco nel giugno 2014 sarebbe uscito dal coma e avrebbe iniziato un percorso di riabilitazione. Oggigiorno però la famiglia ha mantenuto l’assoluto riserbo sulle sue condizioni attuali.

Infatti la moglie e la figlia non hanno mai pubblicato nulla sulla situazione di Schumacher. Però alcuni giorni fa, il 3 gennaio, Schumacher ha compiuto 54 anni e per l’occasione la figlia, nata nel 1999, ha pubblicato un messaggio dedicato proprio al papà: “Buon compleanno papà. Ritorno ai tempi del kart! Continua a combattere” . Insieme a questo commovente messaggio ha condiviso anche una foto dei due. Un simile messaggio è stato condiviso anche dal figlio Mick di 23 anni, che ha corso per due stagioni in Formula 1 con la Haas: “Buon compleanno al miglior papà di sempre. Ti voglio bene!”