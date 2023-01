Re Carlo ha una malattia mortale: non esiste una cura | L’indiscrezione bomba

Secondo alcune voci di Palazzo, re Carlo III avrebbe scoperto di avere una malattia terribile per la quale non esiste cura. Ecco cosa succede…

Secondo le fonti ufficiali, Elisabetta II è morta per cause naturali dovute all’età avanzata, lo scorso 8 settembre. A trovare il corpo morto della donna è stata sua figlia Anna che da un po’ di tempo si occupava di sua madre. Tuttavia, in molti sono convinti che, nonostante sia stato pubblicato anche il suo certificato di morte, non sia andata proprio così. Le malattie all’interno della famiglia reale vengono trattate con il massimo riservo, facendo sì che non trapelino né vengano rivelate pubblicamente.

Infatti, non erano in molti a conoscere le reali condizioni di salute del principe Filippo quando poi è morto nel 2021 in seguito ad alcune complicazioni cardiache. L’uomo aveva scoperto di avere un tumore alla prostata nel 2018 che lo aveva molto debilitato. Inoltre, aveva dei problemi al cuore. Poco prima di morire aveva subito un delicatissimo intervento le cui probabilità di sopravvivenza erano davvero molto basse.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, molti sudditi del Regno Unito si auspicavano che salissero al trono William e Kate poiché non solo l’uomo non è mai stato molto amato ma inoltre era considerato troppo vecchio per il pacchetto di responsabilità che il ruolo comporta. Per fugare ogni dubbio su questo, Carlo, diventato re Carlo III, ha impostato il suo regno in modo molto rigido. In questo modo, ha voluto trasmettere ai suoi sudditi un’immagini di solidità e di forza, prendendo dei provvedimenti anche molto duri come l’estromissione dai titoli del figlio Harry e del fratello Andrea.

Ora sembra che addirittura a Carlo sarebbe stato diagnosticato un terribile problema di salute. Questo manderebbe in crisi la famiglia reale che da poco ha perso la propria regina e ora potrebbe perdere velocemente anche il suo re. Questa notizia desta molte preoccupazioni non solo agli altri membri della famiglia ma anche a tutto il regno inglese. Scopriamo cos’ha re Carlo II.

La malattia del re: ecco cos’ha

Secondo alcune voci, a Carlo III sarebbe stato diagnosticato l’Alzheimer, cosa che porterebbe la famiglia reale a dover affrontare dei gravi problemi per la gestione di una malattia terribile come questa. Infatti, questa è una malattia degenerativa che porta alla totale perdita di sé.

I dubbi sarebbero insorti alla moglie, Camilla Parker Bowles, che avrebbe notato dei sempre più gravi vuoti di memoria nell’uomo.

Al momento non c’è stata nessuna conferma ufficiale dal palazzo reale e, tuttavia, nemmeno nessuna smentita. Tuttavia, si attendono degli aggiornamenti dal team della famiglia reale.