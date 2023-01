Kate Middleton è malata e non c’è una cura: purtroppo è tutto vero | La rivelazione enorme

Nella famiglia reale, come in tutte le famiglie, non è raro che un suo componente si ammali. Ecco la patologia di Kate Middleton per la quale non esiste alcuna cura…

Kate Middleton è molto amata tra gli abitanti del Regno Unito, grazie alla sua semplicità e alla cura che mette in ogni cosa. Infatti, molti speravano salisse lei al trono insieme al William al posto degli attuali regnanti.

Tuttavia, per il momento, oltre al tempo impiegato per svolgere le mansioni reali, Kate preferisce passare il tempo con la sua famiglia.

Purtroppo, a causa dei numerosi impegni ufficiali, è costretta a stare a lungo lontana dai suoi figli, nonostante il desiderio di normalità.

Kate Middleton ha di recente scoperto di avere una malattia per la quale non esiste ancora una cura.

La malattia di Kate Middleton: purtroppo non esiste ancora nessuna cura

La famigliare reale tende a non divulgare troppe notizie personali, soprattutto quelle relative a malattie e problematiche di salute. Questo soprattutto perché i governanti tendono a voler trasmettere al popolo un’idea di forza che va nettamente in contrasto con l’immagine della malattia. Molto probabilmente è per questo motivo che la Regina Elisabetta ha preferito non mostrarsi pubblicamente, se non per brevissimi interventi, durante l’ultima fase della sua vita. Anche le reali condizioni di salute del suo reale consorte non sono mai state rese pubbliche prima dell’annuncio della morte dell’uomo, avvenuta poco tempo prima di quella di Elisabetta.

Infatti, anche la malattia che affligge Kate Middleton è rimasta per moltissimo tempo segreta, in modo da non intaccarne l’immagine pubblica. Per questa patologia, di cui soffrivano anche il Principe Filippo di Edimburgo e l’amatissima Elisabetta II, non esistono ancora delle cure mirate, solamente dei palliativi. Sembra proprio che la Duchessa di Cambridge soffra proprio di chinetosi. Questa è un disturbo neurologico non molto grave ma che causa diversi fastidi e piccole problematiche. Tra i sintomi principali associati alla malattia troviamo: mal di testa, pallore, aumento immotivato della sudorazione, nausea e irritabilità.

La cosa curiosa è che questa malattia sembra essere molto comune tra i membri delle famiglie nobiliari, forse a causa delle loro abitudini di vita. Tuttavia, questa patologia peggiora solitamente quando si passa molto tempo in viaggio e nei momenti di stress, non proprio l’ideale per chi deve presenziare a cerimonie ufficiali in tutto il mondo e porta sulle spalle il peso di una nazione. La fortuna è che comunque questa non è una malattia debilitante ed è possibile conviverci tranquillamente senza eccessive preoccupazioni. Dunque, siamo sicuri che Kate Middleton riuscirà a cavarsela comunque in ogni occasione senza dover modificare le sue abitudini.