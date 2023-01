Gianluca Vialli è morto: purtroppo la malattia non gli ha dato scampo

Non ce l’ha fatta il capo delegazione della nazionale italiana. La sua malattia se lo è portato via per sempre.

È venuto a mancare all’età di 58 anni Gianluca Vialli. La notizia è trapelata poco dopo le 10 di oggi, 6 gennaio 2023. Vialli era ricoverato a Londra e lì tra gli affetti più cari si è spento. Lottava da 5 anni contro un tumore al pancreas, che non gli ha lasciato scampo.

Carismatico e superstizioso, ha accompagnato la squadra azzurra agli ultimi Europei facendo da spalla all’ex compagno Roberto Mancini.

Nominato nel 2019 come ambasciatore italiano, il suo carattere giocoso ma forte era molto apprezzato dai giocatori, molti dei quali hanno voluto condividere il dolore della sua scomparsa sui social. Anche alcuni fan non si sono tirati indietro nel porgere le condoglianze alla famiglia Valli.

La morte di Gianluca Vialli

Classe 1964, la sua carriera professionale inizia negli anni ’80, quando fa il suo debutto nella Primavera della Cremonese. Alcuni anni dopo passa alla Sampdoria, con la quale vince il suo primo scudetto. Ed è proprio qui che incontra Roberto Mancini, che diventerò uno dei suoi amici più stretti, sia nella vita privata che professionale.

Successivamente la sua carriera lo porta alla Juventus, dove vince il suo secondo scudetto, oltre alla Champions League, sconfiggendo in finale l’Ajax ai calci di rigore. Nel 1996 invece si sposta oltremanica, a Londra, dove gioca con il Chelsea. Nel frattempo si unisce anche alla Nazionale under 21, riuscendo a segnare 11 goal in 21 presenze. É stato uno dei pochi giocatori italiani ad aggiudicarsi tutte e tre le competizioni più importanti della UEFA e l’unico ad averle vinte con squadre diverse.

Ma è in Inghilterra che comincia la sua carriera di allenatore e proprio con il Chelsea, che lo ha visto crescere professionalmente. Sotto la sua guida la squadra si porta a casa la Coppa delle Coppe e la Coppa di Lega, terminando quarta nella Premier League.

Vialli nel corso della sua carriera è stato candidato più vote al Pallone d’Oro, arrivando settimo nel 1988 e nel 1991. Inoltre nel 2015 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano per tutti i suoi risultati sportivi raggiunti.

Era sposato dal 2003 con Cathryn White Copper, con la quale ha avuto due figlie, Olivia e Sofia. Nel 2017 arriva la terribile notizia: ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Questo lo aveva costretto a lasciare il suo incarico di commentatore a Sky. Dopo essersi sottoposto a diversi cicli di chemioterapia era tornato a lavorare ma alcuni mesi più tardi, alla fine del 2022, ha dovuto ancora una volta rinunciare ai suoi impegni lavorativi a causa della ricomparsa della malattia e alla fine il ricovero a Londra. Oggi purtroppo la triste notizia è arrivata in mattinata e tutto il mondo dà l’ultimo saluto ad un grande dello sport.