Gemma Galgani, spuntano le rare foto in abito da sposa: uno schianto mozzafiato

Gemma Galgani è diventata molto famosa nel corso degli ultimi anni per la sua partecipazione al Trono Over. Innamorata dell’amore, la donna ancora non ha trovato l’uomo della sua vita.

La ricerca è stata davvero estenuante nelle varie edizioni, tuttavia, non è mai arrivato “quello giusto” e continuano i battibecchi con Tina Cipollari.

Infatti, le due donne non vanno per niente d’accordo e più di una volta hanno fatto dei litigi davvero accesi a causa dell’incompatibilità di vedute.

Loro hanno due visioni completamente opposte dell’amore: Tina è più cinica e disillusa mentre Gemma Galgani tende a innamorarsi facilmente.

Ora spunta una foto della dama dove appare in abito da sposa in tutto il suo splendore: è davvero bellissima…

Gemma Galgani in abito da sposa colpisce tutti quanti: è mozzafiato

È spuntata di recente una foto che mostra Gemma Galgani in abito da sposa con un aspetto davvero mozzafiato. Infatti, anche se non tutti lo sanno, la dama del Trono Over più sfortunata in amore di sempre si è sposata quando era ancora giovanissima nel 1970 con Francesco D’Acqui. Lui era il giovane rampollo di una famiglia di armatori, molto conosciuta a Genova. Tuttavia, il matrimonio sembra proprio non essere andato come sperava la donna. I due hanno divorziato quasi subito per alcune divergenze non tanto tra di loro ma tra le loro famiglie.

La rivale di Tina Cipollari ha infatti raccontato: “Quando mi sono sposata ero molto innamorata, ma anche molto giovane, avevo vent’anni e lui ne aveva diciannove. Avevo la macchina che mi aveva regalato mio padre per il matrimonio, mentre lui era ancora alle scuole superiori, all’ultimo anno, e io da moglie lo accompagnavo e lo andavo a prendere a scuola”. L’abito da sposa mostrato da Gemma risale a molto tempo prima della sua notorietà televisiva.

Il loro matrimonio è stato molto difficile per entrambi. La dama del Trono Over ha rivelato dei particolari molto interessanti, dicendo: “Vivemmo un po’ nell’orbita della sua famiglia, ma mi andavano stretti: troppa agiatezza e un perbenismo che mi voleva non lavoratrice. Non volevo una gabbia dorata. Ho sposato un ragazzo di una famiglia benestante, avevo la fortuna di potermi dedicare totalmente a lui, a noi, perché all’epoca non avevo necessità di lavorare. Facevo la moglie: ero attenta alla casa anche se ero aiutata nel gestirla. A mantenerci dovesse essere la famiglia di lui e a me non andava. Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero e che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d’onda, così io me ne tornai a Torino per lavorare”.