Milly Carlucci è malata: non esiste una cura | La sua vita cambiata completamente

Milly Carlucci è una delle regine della televisione italiana. Sempre davanti alle telecamere Rai, è una molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Non tutti sanno che la sua vita è stata completamente rivoluzionata da una malattia per la quale non esiste alcuna cura. Ecco cos’ha la conduttrice di Ballando con le stelle

Ormai dal 2005, Milly Carlucci conduce con grande successo la trasmissione Rai Ballando con le stelle che ogni anno riserva tantissime sorprese ai telespettatori.

La conduttrice è talmente brava da riuscire a competere in termini di ascolti anche con uno dei programmi più amati dagli italiani, ovvero C’è posta per te di Maria De Filippi.

Per questo motivo non stupisce che la sua trasmissione sia così longeva. Infatti, il format è molto apprezzato perché permette di vedere personaggi del mondo dello spettacolo in delle vesti inedite.

Non tutti sanno che la vita di Milly Carlucci è stata totalmente sconvolta dalla malattia che le ha cambiato le abitudini.

Milly Carlucci ha una malattia che le ha totalmente cambiato la vita: ecco qual è

Milly Carlucci tende a essere molto riservata per quella che è la sua vita privata. Infatti, è una che vive abbastanza lontano dal gossip, nonostante lavori in televisione da una vita. La donna ha però di recente raccontato di essere affetta da una malattia che condiziona abbastanza la sua vita. Infatti, pur non essendo grave, non esiste una cura per questo tipo di condizione patologica. La conduttrice soffre di quella che può essere definita un’allergia al sole.

Questa di solito colpisce chi ha una pelle molto delicata e chiara. È indispensabile prendere provvedimenti tempestivi, cambiando le proprie abitudini di vita in quanto non esistono trattamenti farmacologici mirati per risolvere questo fastidiosissimo problema. Milly si è accorta di soffrire di questa patologia durante una gita in barca. La conduttrice ha infatti raccontato che il suo corpo si era completamente coperto di macchie dopo pochi minuti di esposizione al sole. Ha detto: “Purtroppo non ci sono medicine che guariscano completamente questa malattia. Possono lenirla, semmai, appunto con degli antistaminici. L’unica soluzione è la prevenzione”.

Infatti, Milly Carlucci ha preso immediatamente precauzioni, senza buttarsi troppo giù. Solitamente evita di esporsi direttamente alla luce solare nei mesi che vanno da maggio a settembre. Utilizza dei cappelli da solo molto larghi e porta sempre gli occhiali scuri. Inoltre, nei mesi più assolati porta magliette a maniche lunghe e pantaloni sempre lunghi di cotone, in modo da evitare l’insorgenza delle macchie. L’unica possibilità è convivere con la malattia, cercando di evitare che impedisca il normale svolgimento delle attività quotidiane.