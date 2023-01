Christian De Sica alla fine ha detto la verità su Paolo Conticini: “Più di un amante è come un…”

Christian De Sica dopo anni ha svelato la verità sul suo collega Paolo Conticini: i fan sono rimasti senza parole

Uno degli attori che ha firmato numerosi cinepanettoni, genere mai considerato dai critici cinematografici un punto di forza del nostro cinema italiano è proprio lui, Christian De Sica. Per anni, lo abbiamo visto in coppia con il suo solido compagno di viaggio, Massimo Boldi anche se, oltre lui c’è stata sempre la presenza di un altro collega: si tratta di Paolo Conticini, attore presente in tantissimi film insieme a De Sica. Di recente, è giunta una verità sul loro rapporto che per anni è stato frainteso da moltissimi rumors, circa una presunta storia d’amore tra i due.

I personaggi sono frutto di numeroso talento e professionalità che per anni hanno costituito un punto di forza della comicità italiana. Nonostante ciò, per molti anni hanno condiviso esperienze dal punto di vista cinematografico con diversi film come Natale sul Nilo, Natale in India e il famoso film Uomini Uomini uomini. E’ stata proprio questa pellicola a scaturire nel mondo del gossip una presunta storia e feeling tra i due che andava oltre la carriera professionale.

In molti conoscono la vita sentimentale di Christian De Sica; l’uomo da moltissimi anni è legato a Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone. I due si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni e lui 21 e si sono sposati nel 1980. Hanno attraversato anche enormi difficoltà economiche per via dei debiti lasciati dal papà Vittorio De Sica, ma sempre mano nella mano.

Ma da dove sono scaturite queste voci circa il legame tra Paolo Conticini e Christian De Sica?

Christian De Sica, tutta la verità su Paolo Conticini: la confessione

Nel film sopra citato, Uomini Uomini Uomini, il ruolo dei due attori era quello di una coppia di omosessuali. De Sica interpretava il ruolo di Vittorio, architetto che si innamora follemente di uno dei suoi dipendenti, Alex, interpretato da Paolo Conticini. Circa le indiscrezioni che sono sopraggiunte dopo il film, il buon De Sica ha dichiarato che “si è sempre trattato di una fregnaccia pazzesca”.

Tra i due attori c’è solo un rapporto di profonda stima e grandissima amicizia, un sentimento che rispecchia l’amore ma fraterno. De Sica, infatti, ha dichiarato: “Conticini? Più di un amante, è come un altro fratello”.

Secondo il parere di Christian, queste voci sono circolate semplicemente per invidia e malignità. Anche se la maggior parte dei soggetti tendono il più delle volte a tenere lontano la propria vita personale, non è questo il caso.