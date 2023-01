George Clooney, la tragica malattia del figlio: “da mesi chiuso in casa”

L’attore hollywoodiano George Clooney ha dovuto vivere un momento davvero molto sofferente della sua vita: la malattia di suo figlio

Talento, fascino e professionalità, i tre punti di forza di uno degli attori hollywoodiani che ha conquistato il mondo cinematografico: lui, George Clooney. Oltre la professione di attore, con il tempo ha dimostrato un grande talento anche nella professione di regista, produttore e sceneggiatore, ottenendo diversi premi e riconoscimenti per diversi film di successo come Er medici in prima linea, Batman&Robin e Out of Sight. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare un dramma che lo ha sconvolto particolarmente: riguarda suo figlio.

Il talento di George Clooney è stato ereditato proprio dai suoi genitori, in quanto entrambi appartenevano al mondo dello spettacolo; sua mamma era una ex modella, mentre suo padre era un ex presentatore televisivo. Durante la sua giovinezza, ha deciso di coltivare il sogno della recitazione studiando presso l’Augusta High School, appassionandosi anche di sport (svolgendo in maniera continuativa il baseball e la pallacanestro).

L’esordio televisivo, invece, è avvenuto nel 1978 con la serie televisiva Colorado, a cui si sono susseguiti altri successi televisivi incredibili come La signora in giallo, Hunter, Cuori senza età e Il ritorno dei pomodori assassini. Una delle serie tv che lo ha portato ricevere una grossa nomination al Golden Globe e agli Emmy Award è stata Er Medici.

Grazie al suo enorme talento, George Clooney è stato in grado di ricevere diversi premi e riconoscimenti tra cui il premio Oscar come “migliore attore non protagonista” per il film Syrian oltre ad un Golden Globe. Nonostante queste grandi soddisfazioni i termini professionali, l’attore e produttore purtroppo ha dovuto affrontare un momento davvero drammatico della sua vita, associato proprio a suo figlio.

George Clooney e il dramma vissuto

L’attore, come tantissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, molte volte affrontano drammi non indifferenti: l’attore George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin, hanno dovuto affrontare il dramma della malattia che ha sconvolto tutto il mondo: il Covid-19.

Per molti mesi, lui e tutta la sua famiglia sono stati a casa per paura di contrarre la malattia. Il tutto, però, bisogna ammettere in maniera precisa è associato al fatto che l’attore e sua moglie avevano una forte paura di trasmettere il Covid-19 al loro figlio che soffre di asma.

“Da mesi chiuso in casa..” proprio per questo motivo che lo avrebbe molto spaventato. Inoltre, sulla situazione in generale, l’attore ha confessato: “Questo è stato un anno pazzo per tutti, iniziato male e proseguito altrettanto. Sono fortunato, ho una carriera di successo, una casa enorme. Possiamo andare fuori”.