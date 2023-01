Roberta Morise, grande amante si un superconduttore: ha spezzato il suo matrimonio | Ecco chi è

Roberta Morise – Lineadiretta24A Roberta Morise le sono stati attribuiti moltissimi flirt e ha anche avuto importanti storie d’amore. La conduttrice ha spesso dovuto smentire le relazioni che le sono state attribuite. Una in particolare ha attirato l’attenzione dei media.

Roberta Morise è una delle conduttrici televisive più amate, parecchio seguita anche la sua vita privata. Deve il suo debutto in televisione al concorso Miss Italia, nel 2004. In quell’istante Roberta ha compreso che il mondo dello spettacolo sarebbe stata la sua strada.

Il portamento, l’elegante e la bellezza mediterranea, caratterizzano la bella conduttrice. Mette in mostra le sue solide radici calabresi, grazie al talento, alla sua bella voce da cantante e alle ottime qualità di show girl. Qualità che non passano di certo inosservate dagli uomini.

Roberta oggi, ha trovato l’amore con Giulio Fratini. Lui è l’erede di una ricca famiglia toscana, imprenditore con la passione per gli orologi. Sandro, il padre del ragazzo, è il proprietario della catena di alberghi di lusso e della collezione di orologi più grande del mondo.

A Roberta Morise le sono stati attribuiti tantissimi flirt, con molti personaggi famosi, tra cui il noto Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto de Il Volo. In entrambi i casi non sono mancate le smentite da parte dei diretti interessati, parlando di semplice amicizia fra loro.

Roberta Morise e la storia con il noto conduttore

Conduttore fisso di tutte le edizioni di Miss Italia. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo mentre, dal 2018, lo abbiamo visto come volto fisso del programma L’Eredità. A questo punto sembra parecchio chiaro che stiamo parlando proprio di lui, del grande Carlo Conti.

Carlo Conti fa per diversi anni coppia fissa con Francesca Vaccaro, donna che ha incontrato nel corso del programma Domenica in. I due si sposano nel 2012. Dalla relazione nasce un bambino, il piccolo Matteo. Ma improvvisamente il loro matrimonio entra in crisi a causa dell’attrazione dell’uomo per la Morise. Roberta è stata legata a Carlo per lungo tempo.

L’ex professoressa de L’Eredità ha rivelato qual è stato il motivo reale che li ha fatti decidere di prendere strade diverse dal punto di vista sentimentale. Tra di loro c’è una grande differenza di età, 25 anni almeno. Sembra sia stata questa la motivazione del loro allontanamento. Oggi tra i due è rimasto un buon rapporto fatto di stima e rispetto reciproco. Il conduttore è stato protagonista per diverso tempo della cronaca rosa per la sua relazione con l’ex naufraga. Carlo Conti adesso vive con Francesca Vaccaro e il figlio.