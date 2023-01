Caterina Balivo, il ricovero d’urgenza: “Di corsa in ospedale e subito riempita di tubi”

Un’esperienza a dir poco orribile, che la conduttrice napoletana non si dimenticherà mai. La confessione è arrivata poche ore fa.

Caterina Balivo è senza ombra di dubbio una delle presentatrici italiane più apprezzate e amate delle televisione italiana. Una carriera cominciata nel 1999, quando decide di partecipare a Miss Italia. Nonostante sia arrivata terza, è proprio questo concorso che la catapulta nel mondo dello spettacolo.

Di lì a poco approda alla Rai, dove comincia la sua carriera di conduttrice con il suo primissimo programma, Vieni via con me. Nell’ultimo periodo è tornata alla ribalta nei panni di giudice nel celebre show targato Rai Uno, Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, impegnata fino a qualche giorno fa con la diciassettesima stagione di Ballando con le stelle. Ad affiancare la Balivo nella giuria troviamo Flavio Insinna, Arisa e Francesco Facchinetti.

Il racconto di Caterina

Nessuno si sarebbe aspettato una confessione di questo genere, soprattutto da una conduttrice come lei. E invece, ha deciso di riportare tragicamente alla mente alcuni orribili momenti vissuti molti anni fa, quando Caterina non aveva nemmeno un anno.

Nata e cresciuta a Secondigliano, era solita passare le sue giornate insieme alla mamma, una casalinga, che l’ha avuta all’età di 24 anni. Ma un giorno quest’ultima, è stata costretta ad assentarsi per andare a fare la spesa.

Perciò, Maria Rosaria, questo il nome della madre, a causa del maltempo, ha deciso di lasciare la futura conduttrice da un vicino di casa. Ed è proprio durante la sua assenza, durata circa un’ora, che è successa la tragedia, uno dei peggiori incubi di un genitore.

Infatti quando Maria Rosaria è tornata a prendere la bambina, si è subito accorta che qualcosa non andava. Caterina è sempre stata solare e molto vivace. Ma i suoi occhi hanno cominciato a spegnersi e la sua faccia stava cominciando a diventare tutta rossa. Così la madre, accompagnata da un’amica, decide di portare immediatamente Caterina all’ospedale, dove i medici scoprono che la piccola aveva un principio di avvelenamento.

Si è poi scoperto che quest’ultima aveva ingerito del detersivo pensando invece che si trattasse di una semplice bevanda. Queste le parole della Balivo: “Camminavo sbandando, ero tutta rossa in faccia… Di corsa in ospedale e subito riempita di tubi per salvarmi la vita. Fortunatamente però, grazie ad una lavanda gastrica Caterina è ritornata in forma, ma da quel momento la madre non le ha più tolto gli occhi di dosso. La stessa cosa ha fatto anche con le due sorelle minori della presentatrice, Francesca e Sara, nate rispettivamente 3 e 8 anni dopo di lei.