Gf Vip, la regia ‘umilia’ una concorrente: presa in giro epocale

Una delle vippone viene presa in giro dalla stessa regia del Grande Fratello Vip, come reagirà quando lo saprà?

Continua l’avventura al Grande Fratello Vip per i vipponi ancora in gara, molti in effetti. Anche se nell’ultima puntata in diretta uno dei concorrenti ha deciso di lasciare il gioco per motivi di salute.

Si tratta di Patrizia Rossetti che a sorpresa ha espresso la sua volontà e necessità di abbandonare a causa di alcuni dolori che non le avrebbero consentito di arrivare fino alla fine. Il conduttore Alfonso Signorini ha provato a dissuaderla ma la conduttrice è stata determinata.

Quello che probabilmente ha colpito di più è stata la freddezza con la quale la notizia è stata accolta da una delle sue più care amiche nel gioco, Wilma Goich, che non è sembrata turbata più di tanto. In realtà le due già negli ultimi giorni si erano allontanate; la cantante ha espresso dei giudizi abbastanza duri sulla Rossetti alle sue spalle, e questa si è giustamente risentita della cosa.

Una nuova polemica

E possiamo dire che Wilma Goich è stata protagonista di un’ altra polemica che si è abbattuta sulla Casa. Dopo aver perso al televoto ha abbandonato il gioco e una volta in studio, con poca sorpresa di quanti seguono che già immaginavano la cosa, ha estratto dal suo bussolotto il biglietto di ritorno. Così anche la cantante, come Charlie Gnocchi prima di lei, ha “casualmente” trovato il biglietto fortunato.

La polemica è sorta in seguito alle sue parole dopo il rientro. Una volta nella Casa, i suoi amici le hanno fatto delle domande a riguardo e la Goich ha candidamente ammesso di non aver scelto lei il bussolotto, che le è invece stato consegnato dagli autori stessi. Va da sé che il popolo del web è insorto, non trovando giusta la cosa, poiché il gioco appare così del tutto pilotato.

La vippona presa in giro dalla regia

E sempre Wilma Goich, dopo la puntata, è stata presa in giro dalla regia. Come? Durante la serata mentre si trovava a chiacchierare con gli altri coinquilini ad un certo punto si è accorta di aver perso uno dei suoi preziosi orecchini di diamanti. E ha chiesto aiuto agli altri per cercarlo.

Ma le immagini mostrano che mentre lei è intenta a cercare da una parte, la regia inquadra l’orecchino che si trova sotto il divano, quasi a voler prendere in giro i Vipponi che non riescono a trovarlo.