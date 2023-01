Claudio Baglioni, il ‘dramma’ nelle ultime ore: l’annuncio arriva così

Preoccupazioni per il cantante Claudio Baglioni, messaggi di affetto da tutto il mondo televisivo. Si prospettano nuove date per il suo tour. La notizia ha fatto il giro del web e ha scosso i social tanto da creare dispiaceri e messaggi di affetto.

Claudio Baglioni è uno dei più grandi e famosi cantautori italiani, fa parte di quella cerchia di cantanti più amati e ascoltati. Nonostante non provenga da una famiglia agiata, il cantante è riuscito a realizzare i suoi sogni grazie alla sua voce tanto amata dal pubblico.

Claudio Enrico Paolo Baglioni nasce a Roma il 16 maggio 1951. Il cantante è cresciuto nel quartiere Centocelle di Roma, all’inizio non sapeva che strada seguire e quindi a 14 anni avrebbe pensato di farsi prete, mentre il padre voleva che diventasse un pugile.

I genitori di Claudio erano Riccardo Baglioni e Silvia Saleppico, originari del comune di Ficulle, paesino in provincia di Terni, ma hanno sempre vissuto a Roma dove Claudio è cresciuto. La madre era una sarta ed il padre era un maresciallo dei carabinieri.

Claudio Baglioni si è spostato con Paola Massari, il 4 agosto 1973. Dalla loro unione, il 19 marzo 1982, è nato il suo unico figlio Giovanni Baglioni, al quale ha dedicato la canzone “Avrai“. La relazione tra Claudio e Paola si conclude e divorziano nel 2008.

Tour rimandato, nuove date per i prossimi concerti

Claudio Baglioni ha preso una brutta influenza. Le date lombarde del suo tour, sono state immediatamente posticipate. A comunicarlo lo staff di Friends and Partners, in una nota nella quale si legge: “Si rifaranno a febbraio – marzo i concerti previsti a Varese, Como e Lugano”.

“L’ho presa senza alcun preavviso. La prima influenza d’inizio stagione è arrivata di notte come fa la befana e mi ha regalato un bruciore di gola. Come chi non vuol rendersi conto che l’estate è ormai quasi agli sgoccioli, io dormivo coperto dal solo lenzuolo e così è stato facile prendere me come invadere l’intera Polonia per Russi e Tedeschi”. – queste le sue parole in un post pubblicato su Facebook.

Il popolo del web si è mobilitato, commentando il post con messaggi che augurano lui una veloce e sana guarigione. Claudio non si perde d’animo e ringrazia tutti con affetto e con battute ironiche sull’accaduto. Le nuove date saranno quindi il 21 febbraio per la tappa di Varese (recupero del 2 gennaio); il 27 febbraio per la tappa di Como-Teatro Sociale (recupero del 3 gennaio) e 6 marzo per la tappa di Lugano-Teatro Lac (recupero del 4 gennaio). I biglietti acquistati per le date posticipate rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.