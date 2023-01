Ricordate Deborah Iurato? Dopo Amici è irriconoscibile: che schianto atomico

Ha trionfato ad Amici ma da allora è molto cambiata. La cantante Deborah Iurato oggi è veramente irriconoscibile

Dalla scuola Amici di Maria De Filippi in oltre venti anni di edizioni sono passati centinaia di ragazzi, ma come i telespettatori sanno bene non sempre chi ha vinto il talent come Deborah Iurato si è visto spalancare tutte le porte. E non necessariamente chi non ha trionfato non ha fatto ugualmente breccia nel cuore dei fan diventando lo stesso famoso.

La cantante si è aggiudicata la vittoria nel lontano 2014, ma da allora ha fatto fatica a spiccare il volo, il suo nome non si sente molto spesso. Eppure la sua voce ha convinto all’epoca, e ancora oggi è una brava cantante. Ma che fine ha fatto?

Debora Iurato: la vittoria ad Amici

Subito dopo la vittoria Deborah Iurato si era detta incredula e aveva raccontato a MusicFanpage: “Non volevo fare neanche i provini, perché visto che mio padre non lavora e io lavoravo per poter dare una mano a casa, quindi ho detto: ‘Papà non li faccio i provini ad Amici’, visti anche il biglietto aereo e poi la distanza Sicilia Roma”, ma poi si è convinta ed è stata decisamente una scelta azzeccata.

La ragazza da allora ha inciso diversi singoli e album e ha preso parte ad alcune collaborazioni. Nel 2016 è salita sul palco dell’Ariston presentando al Festival di Sanremo in coppia con Giovanni Caccamo il brano Via da qui. Tra i nomi con cui ha collaborato ricordiamo il rapper Moreno e il gruppo Soul System; inoltre nello stesso anno partecipa a Tale e quale show dando prova ancora una volta della potenza della sua voce e della sua bravura.

Per quanto riguarda la sua vita privata la Iurato è molto riservata e non si è mai sbilanciata né mostrata in compagnia di qualcuno; sembra che attualmente sia single. Ma quanto è cambiata dalla sua prima apparizione in tv?

La trasformazione

Chi ha seguito il suo percorso ha visto il cambiamento di Deborah Iurato in questi anni; lei stessa ha raccontato in una vecchia intervista a Soundsblog: “A me piace tanto mangiare, ma non ho mai trovato la forza per affrontare una dieta. Prima di fare Amici nella mia vita ho perso 22 chili, e mi sentivo serena con me stessa. Ma ad Amici ho dovuto perdere altri chili, per me affrontare una nuova dieta non è stato facile”.

E da allora di peso ne ha perso davvero molto, rivoluzionando anche il look. Via gli occhiali, un bel taglio ai lunghi capelli scuri che oggi sono biondi e la nuova Deborah è un’altra persona, bellissima oggi come allora.