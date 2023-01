L’Eredità, Flavio Insinna completamente senza parole: finisce in una valle di lacrime

Il seguito preserale L’Eredità è stato inondato dalle lacrime di una concorrente che ha lasciato il conduttore Flavio Insinna senza parole. Cosa è successo?

A L’Eredità, quiz show preserale condotto dal simpatico Flavio Insinna, spesso si vivono delle grandi emozioni assieme ai concorrenti. I telespettatori seguono il percorso del loro preferito, che a volte resta campione in carica per diverse puntate, dando modo di farsi conoscere e apprezzare per la sua bravura ma non solo.

Capita così di appassionarsi a questo o quel concorrente facendo il tifo per lui e sperando che vinca tutti i giochi compreso quello finale, la Ghigliottina. Gioco difficile nel quale vengono fornite delle parole e il giocatore deve indovinarne una comune a tutte.

L’Eredità: la concorrente in lacrime

Nella puntata del 3 gennaio Flavio Insinna si è trovato alle prese con le lacrime della concorrente arrivata proprio al gioco finale della Ghigliottina. A darsi battaglia fino alla fine sono stati Barbara e Riccardo, entrambi bravissimi e meritevoli di arrivare in fondo. Ma solo uno di loro poteva spuntarla alle Stoccate finali, ed è stata la ragazza, dando prova di grande intuito e preparazione.

Arrivata finalmente alla Ghigliottina, Barbara si è trovata alle prese con cinque parole da cui capire quella esatta, ovvero Successo, Scandalo, Scegliere, Pulito e Primavera. Una scelta difficile, e infatti la concorrente è stata a lungo indecisa tra due, Profumo e Odore, molto simili tra loro e per questo facilmente confondibili.

Finché una volta fatta la sua scelta, il bravo Flavio la stuzzica: “Tra poco percepirai profumo di successo”; a queste parole ovviamente Barbara ha capito di aver evidentemente azzeccato la parola esatta, e così il conduttore esclama: “Questa donna ha vinto con la parola Profumo!” . Il pubblico presente in studio scoppia in un caloroso applauso e tra le urla “Brava! Bravissima!” di Lui e Cerelli, Barbara è ancora incredula.

Il fazzoletto

Barbara ha vinto con la parola Profumo ben 90mila euro, così Insinna per sdrammatizzare le dice: “”Se vuoi piangere, ecco a te il mio fazzoletto. Guarda, c’è qualche goccia di profumo, perciò se vuoi prenderlo per piangere puoi farlo” e le porge il fazzoletto che la donna accetta davvero per asciugare le sue lacrime, ancora senza parole. “Guarda che è solo in prestito eh…” continua Flavio.

Ma poi notando la sua espressione ancora decisamente scioccata, le fa: “Guarda qui, hai vinto 90.000€, se non credi a me…” mostrandole la cifra apparsa sullo schermo del tavolo. Un inizio anno dei migliori, per Barbara.